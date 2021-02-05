УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Агрессор будит сильные эмоции": Захарова и Цимбалюк пофантазировали из-за секс-игрушки

5 февраля 2021, 15:33
Прослушать новость
Остановить

Мария Захарова прокомментировала видеоблог украинского журналиста Романа Цимбалюка.

Мария Захарова
Мария Захарова / Reuters

Официальный спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала очередной видеоблог украинского журналиста Романа Цимбалюка, работающего в Москве.

Особое внимание спикера МИД РФ привлекла обложка видео, о чем она написала в своем Facebook.

Отметим, что коллаже Захарова изображена в образе доминатрикс. Она представлена в облегающем костюме и со стеком в руках. Рядом с ней расположены фото президента США Джо Байдена и нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

"Я в центре, если не узнали. Фантазии украинского журналиста Романа Цимбалюка. Теперь понятно почему: сильные эмоции в тебе, Рома, будит "агрессор", а в Украине брифинги официального представителя МИД России не посмотришь", — прокомментировала фото Захарова.

Она также пообещала находиться с Цимбалюком по 24 часа семь дней в неделю.

Отметим, что Цимбалюк не растерялся и в комментариях под ее постом написал: "Мария Владимировна, если ваше терпение лопнет, я буду на вас смотреть из Киева! Главное не отрубайте в России интернет!".

Напомним, ранее главный редактор российского государственного медиахолдинга RT Маргарита Симоньян призвала власти России присоединить оккупированные районы Донбасса. Она утверждает, что жители ОРДЛО якобы стремятся жить в России.

новости России Мария Захарова Роман Цимбалюк новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Агрессор будит сильные эмоции": Захарова и Цимбалюк пофантазировали из-за секс-игрушки». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Навальный в суде назвал Путина "отравителем трусов" и "человеком в бункере"Навальный в суде назвал Путина "отравителем трусов" и "человеком в бункере" Дни Путина будут сочтены: эксперт назвал условие «дворцового переворота» в РФДни Путина будут сочтены: эксперт назвал условие "дворцового переворота" в РФ Суд вынес приговор Алексею НавальномуСуд вынес приговор Алексею Навальному Судный день Навального: центр Москвы оцеплен, силовики схватили более 200 человекСудный день Навального: центр Москвы оцеплен, силовики схватили более 200 человек В Европе резко отреагировали на санкции Украины против каналов МедведчукаВ Европе резко отреагировали на санкции Украины против каналов Медведчука
Следующий материал

Последние новости

16:31
Карантин в Украине до 30 апреля: в Раде раскрыли новые планы властей
16:30
Авторы хитового проекта Dying Light представили план поддержки игры на февраль Видео
16:26
Российский МИД выслал из РФ европейцев-дипломатов из-за Навального Видео
16:07
Гороскоп на 6 февраля для всех: мощный "телохранитель" и запретные знаки Видео
16:06
Блокирование трех каналов: Данилов высказался насчет отмены санкций Видео
Реклама
16:05
У репера Noize MC отменили концерт из-за его поддержки Навального
15:58
День Оксаны и Ксении – поздравления с днем ангела и чудные открытки
15:36
В Энергодаре произошло второе за неделю аварийное отключение ТЭС Видео
15:35
Отстраненный Зеленским Тупицкий работает удаленно и получает полную зарплату – КСУ Видео
15:35
Состоялся релиз крупного обновления Android TV: что изменилось
15:33
"Агрессор будит сильные эмоции": Захарова и Цимбалюк пофантазировали из-за секс-игрушки
15:11
Телеведущая раскрыла три способа ухаживать за лицом во время поездок
15:07
Морозы до -22 и метели: в Украину идет снежное светопреставление Видео
15:04
Замена бумажных трудовых книжек электронными - детали нового закона Видео
14:35
Композитор Silent Hill намекает на возвращение культовой серии Видео
14:30
Тарифные бунты: протестующие перекрыли трассы и выдвинули новые требования Видео
14:26
Maruv показала откровенные фото в стиле моделей Playboy
13:40
Blizzard раскрыла расписание BlizzConline 2021: когда смотреть и что ждать Видео
13:40
"Угрожали дать в морду": соратник Кивы рассказал о драке в Раде Видео
13:37
Актер из Бумера умер при таинственных обстоятельствах
Реклама
13:30
Укрзализныця оправдалась за "российский" Крым
13:21
Актриса из Звездных войн умерла от редкой формы рака
12:53
Bloomberg высчитал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии Видео
12:46
Из Рады предложили выгнать журналистов закрытых каналов, произошла потасовка Видео
12:44
В Сети появилось множество новой информации о горячо ожидаемой GTA VI Видео
12:43
Цены на газ и коммунальные тарифы будут расти - прогноз Кабмина Видео
12:39
Жениха Дженнифер Лопес заподозрили в измене с дивой реалити шоу
12:33
ФОПы устроили протест у офиса мамы главы комитета Рады и выдвинули громкое обвинение Видео
12:11
Степанов назвал основную выгоду от локдауна
12:11
Рада запустила автоматическое начисление пенсий в Украине
12:07
Гороскоп на 5 февраля для всех: капкан зависимости и воскрешение отношений Видео
12:03
"Агонь!": Илона Гвоздева показала грудь в откровенном наряде
11:49
"Нужно было делать раньше": в Pfizer назвали ошибки Украины с вакцинацией Видео
11:41
Календарь стрижек на февраль 2021: лучшие дни для перемен Видео
11:36
"Непотопляемая" российская актриса получила запрет на въезд в Украину Видео
11:32
Не докладывают мяса: под Черниговом тигр загрыз сотрудника зоопарка Видео
11:05
Скрытый признак рака поджелудочной: на что обратить внимание при походе в туалет Видео
11:04
"Красный" уровень опасности: Степанов анонсировал новые карантинные ограничения Видео
10:55
Фильм Обитель Зла выйдет раньше запланированного срока
10:45
В правительстве спрогнозировали, что будет с курсом гривни до 2024 года
Реклама
10:33
"Пофиг, чей Крым?": Укрзализныця влипла в скандал с "российским" полуостровом Видео
10:27
В партии Зеленского рассказали, как обстоит дело с его вторым сроком Видео
10:22
Плохой запах изо рта: средство из соды может помочь Видео
10:19
"Это будет звучать очень дико": украинский продюсер оценил песню Украины на Евровидение 2021
10:04
Во Львове вандалы изуродовали памятник Бандере
10:04
Как Евросоюз покарает Россию за заключение Навального мнение
09:53
Шесть кардио тренировок, которые помогут похудеть и усилить здоровье Видео
09:50
"Вы - политические проститутки и фашисты": Навальный ответил на обвинения в суде Видео
09:33
Ляшко назвал число прививок от коронавируса, которые сделают в Украине
09:28
Вечеринка президента: СМИ рассказали, как Зеленский отметил день рождения Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять