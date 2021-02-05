"Агрессор будит сильные эмоции": Захарова и Цимбалюк пофантазировали из-за секс-игрушки

Мария Захарова / Reuters

Официальный спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала очередной видеоблог украинского журналиста Романа Цимбалюка, работающего в Москве.

Особое внимание спикера МИД РФ привлекла обложка видео, о чем она написала в своем Facebook.

Отметим, что коллаже Захарова изображена в образе доминатрикс. Она представлена в облегающем костюме и со стеком в руках. Рядом с ней расположены фото президента США Джо Байдена и нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

"Я в центре, если не узнали. Фантазии украинского журналиста Романа Цимбалюка. Теперь понятно почему: сильные эмоции в тебе, Рома, будит "агрессор", а в Украине брифинги официального представителя МИД России не посмотришь", — прокомментировала фото Захарова.

Она также пообещала находиться с Цимбалюком по 24 часа семь дней в неделю.

Отметим, что Цимбалюк не растерялся и в комментариях под ее постом написал: "Мария Владимировна, если ваше терпение лопнет, я буду на вас смотреть из Киева! Главное не отрубайте в России интернет!".

Напомним, ранее главный редактор российского государственного медиахолдинга RT Маргарита Симоньян призвала власти России присоединить оккупированные районы Донбасса. Она утверждает, что жители ОРДЛО якобы стремятся жить в России.