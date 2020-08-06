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Лукашенко рассказал, откуда в его организме взялся коронавирус

6 августа 2020, 17:13

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал детальное интервью Дмитрию Гордону.

Лукашенко
Александр Лукашенко / УНИАН

Белорусский президент Александр Лукашенко полагает, что его заразили китайским коронавирусом Сovid-19 намеренно.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook журналистка Алеся Бацман – анонсируя интервью, которое взял у Лукашенко Дмитрий Гордон.

"Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем", - заявил президент Беларуси.

Напомним, ранее, 28 июля 2020, года президент Белорусии Александр Лукашенко утверждал − он переболел китайским коронавирусом Covid-19, но перенес заболевание "на ногах".

"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", − заявил он.

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При этом, президент Лукашенко радостно отметил − ему удалось переболеть без соответствующих симптомов.

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец, и я попал в золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус", − подытожил он.

Дмитрий Гордон Александр Лукашенко китайский коронавирус Covid-19
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