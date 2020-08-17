УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Застрелись, офицер – разберемся жестоко!" Лукашенко чуть не сцепился с рабочими МЗКТ

17 августа 2020, 14:56

Лукашенко пообещал жестоко разобраться с рабочими в случае провокации.

Рабочие завода кричали "Уходи" в адрес Лукашенко / Скриншот видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко покидал территорию завода под недовольные крики рабочих, призывавших его уйти с поста главы государства. В один момент кто-то ему крикнул "Застрелись, офицер", после чего Лукашенко направился к рабочим на разговор.

В частности, Лукашенко подошел к ним, после чего состоялся следующий разговор.

"Стойте на месте, не волнуйтесь, я вас избивать не буду", - начал разговор Лукашенко.

"Да вы что!" – сказал ему один из рабочих.

"Если хоть один спровоцирует что-то здесь – разберемся жестоко! Поэтому, будь мужиком – вас толпа, а я один! Опусти телефон!" – грозно сказал Лукашенко.

Далее видео прерывается, полной видеозаписи на данный момент нет.Читайте также"Такого ни один диктатор не выдержит": экс-советник Путина спрогнозировал участь Лукашенко

Напомним, в понедельник, 17 августа, белорусский президент Александр Лукашенко прибыл на встречу с рабочими Минского завода колесных тягачей. Рабочие освистали политика. Он заявил, что готов уступить власть, однако сделает это лишь после принятия новой Конституции.

Кроме того, Лукашенко пообещал уйти со своего поста через год или два. Однако подчеркнул, что не намерен отдавать власть в ближайшее время.

новости Беларуси забастовка Александр Лукашенко завод
Сейчас вы просматриваете новость «"Застрелись, офицер – разберемся жестоко!" Лукашенко чуть не сцепился с рабочими МЗКТ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:31
Шмыгаль рассказал, почему запад Украины охвачен коронавирусом
15:20
"Киски не боятся ничего": Цибульская оголила формы на пикантном фото
15:12
"Резкое обострение в Беларуси": у Зеленского рассказали о "тайном" совещании Видео
14:56
"Застрелись, офицер – разберемся жестоко!" Лукашенко чуть не сцепился с рабочими МЗКТ Видео
14:55
В ВОЗ рассказали, почему странам мира не стоит вводить коронавирусный карантин
14:36
Зеленский присвоил Скрябину Героя Украины посмертно
14:32
"Персона нон грата": Европа жестко оценила подавление Лукашенко протестов
14:29
Падение курса доллара: эксперты рассказал, что будет с валютой США в Украине
14:24
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 августа: разгул бесов, победа или поражение Видео
14:22
Как начать радоваться жизни: простые способы почувствовать счастье Видео
14:11
Лукашенко рассказал, когда покинет пост президента Беларуси и пообещал референдум Видео
14:02
Кризис в Беларуси закончится международным договорняком мнение
13:53
Шикарный дворец в Подмосковье: журналисты показали "дачу Лукашенко" Видео
13:47
Почему мужчина по уши влюбляется в женщину: 6 причин Видео
13:44
"Это сделал один из вас": сестра Шерон Стоун подхватила коронавирус из-за нарушителей карантина
13:26
"Неожиданно нападает": один знак Зодиака может свести с ума – астрологи
13:24
Уничтожение независимости Беларуси: в Литве предупредили о военном вторжении России
13:12
"Бросались на ментов": Лукашенко цинично оправдал пытки и избиения Видео
13:05
Экс-холостячка Даша Квиткова показала раздетых подружек с девишника
13:00
"Такого ни один диктатор не выдержит": экс-советник Путина спрогнозировал участь Лукашенко Видео
12:39
"Мир с ужасом наблюдал за насилием": в Великобритании приняли решение по Беларуси
12:31
"Похороны" Минского процесса: Кравчук выдвинул неожиданную идею Видео
12:16
"Пока вы меня не убьете": Лукашенко сделал важное заявление насчет новых выборов Видео
12:15
Украинцам стоит поучиться у беларусов мнение
12:13
Принцессу Диану в сериале Корона сыграет звезда Довода
12:05
Под Киевом журналистам-расследователям сожгли авто: жесткая реакция Зеленского
12:03
Коронавирус в Украине и в мире 17 августа: за сутки заразились 219 тысяч человек
12:01
"Потому что будет беда": Лукашенко готов поделиться властью и назвал главное условие Видео
11:50
Топ-блогер Саша Спилберг заболела коронавирусом и анонсировала дебютный альбом
11:48
Коронавирус в Киеве 17 августа: почти 150 зараженных и новые смерти
11:43
Беременность: 10 сумасшедших мифов о фертильности Видео
11:36
Почему Covid-19 устанавливает в Украине антирекорды: чат с инфекционистом Вадимом Аристовым
11:30
"Позор, уходи": бастующие рабочие освистали Лукашенко на митинге
11:26
Трамп практически догнал Байдена: стали известны результаты нового соцопроса в США
11:22
Правительство Беларуси сложило полномочия
11:03
Михаила Ефремова после инсульта ловко "отмазали" от суда
10:55
"Боится беларусов как огня": Лукашенко устроил "цирк" на бастующем заводе Видео
10:49
В Минздраве назвали дату начала учебного года в школах
10:38
Бывшая жена Виктора Павлика высказалась о нем после смерти сына
10:25
Ужесточение карантина: в Минздраве предупредили о новой угрозе
10:15
Рада не будет менять Конституцию в угоду России - Кравчук
10:05
Санкции против режима Лукашенко: в МИД Германии сделали важное уточнение
09:50
Новые правила и разделение на зоны: в Украине обновили режим карантина Видео
09:29
Рак легких: признак, расположенный на шее Видео
09:11
Коронавирус в Украине 17 августа: за сутки - почти 1500 новых больных
09:08
В Белом доме опровергли встречу Трампа с Путиным до выборов 3 ноября
09:00
"Готова стать национальным лидером": Тихановская заявила о подготовке новых выборов Видео
08:49
В Киеве ужесточили карантин: главные изменения Видео
08:45
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 августа: успех, признание и плохая новость Видео
08:28
В НБУ рассказали, когда рассчитывают получить второй транш от МВФ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять