"Застрелись, офицер – разберемся жестоко!" Лукашенко чуть не сцепился с рабочими МЗКТ

Рабочие завода кричали "Уходи" в адрес Лукашенко / Скриншот видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко покидал территорию завода под недовольные крики рабочих, призывавших его уйти с поста главы государства. В один момент кто-то ему крикнул "Застрелись, офицер", после чего Лукашенко направился к рабочим на разговор.

В частности, Лукашенко подошел к ним, после чего состоялся следующий разговор.

"Стойте на месте, не волнуйтесь, я вас избивать не буду" , - начал разговор Лукашенко.

"Да вы что!" – сказал ему один из рабочих.

"Если хоть один спровоцирует что-то здесь – разберемся жестоко! Поэтому, будь мужиком – вас толпа, а я один! Опусти телефон!" – грозно сказал Лукашенко.

Далее видео прерывается, полной видеозаписи на данный момент нет.Читайте также"Такого ни один диктатор не выдержит": экс-советник Путина спрогнозировал участь Лукашенко

Напомним, в понедельник, 17 августа, белорусский президент Александр Лукашенко прибыл на встречу с рабочими Минского завода колесных тягачей. Рабочие освистали политика. Он заявил, что готов уступить власть, однако сделает это лишь после принятия новой Конституции.

Кроме того, Лукашенко пообещал уйти со своего поста через год или два. Однако подчеркнул, что не намерен отдавать власть в ближайшее время.