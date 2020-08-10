Массовые беспорядки в Беларуси: Лукашенко сделал первое заявление

Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после состоявшихся накануне выборов и массовых протестов в стране.

Свое заявление он сделал в ходе посещения ЗАО Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, сообщает белорусское агентство БелТА.

"Политика одна должна быть — люди", - заявил президент Беларуси.

Напомним, Александр Лукашенко набирает более 80% голосов на выборах президента Беларуси.

Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия Беларуси в понедельник утром, 10 августа.

За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. Явка составила 84,23%.

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Как известно, сразу после президентских выборов Беларусь охватили массовые протесты.

В свою очередь силовики применили слезоточивый газ против протестующих в центре Минска, которые акцией протеста высказали несогласие с результатами выборов президента.

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Позднее Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило использование светошумовых гранат и специальной техники для разгона протестующих.