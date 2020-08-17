Шикарный дворец в Подмосковье: журналисты показали "дачу Лукашенко"

Большое трехэтажное здание обнесено высоким забором.
В Подмосковье обнаружили резиденцию, которую называют дачей президента Беларуси Александра Лукашенко.
Предполагаемый особняк Лукашенко напоминает дворец, сообщает 360tv.
В сообщении отмечается, что большое трехэтажное здание обнесено высоким забором, а по всему периметру установлены видеокамеры.
"Территория большая и зеленая. Охранник одного из соседних домов рассказал, что к участку периодически приезжают машины с белорусскими номерами и дачу в поселке Салтыковка считают "загородным посольством Беларуси". Здание точно не заброшенное, там постоянно кто-то есть", - подчеркивается в материале.
Читайте также"Бросались на ментов": Лукашенко цинично оправдал пытки и избиения
Площадь самого дома более двух тысяч квадратных метров. СМИ пишут, что вся территория участка занимает почти два гектара. Согласно документам, здание служит пансионатом.
По документам Росреестра, сейчас территория принадлежит белорусской госкомпании Нафтан.
Напомним, 11 августа 23 депутата Европарламента подписали обращение к руководству Евросоюза с просьбой ввести санкции против чиновников режима Александра Лукашенко. Речь шла о персональных санкциях, предусматривающих запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов.