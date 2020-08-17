Шикарный дворец в Подмосковье: журналисты показали "дачу Лукашенко"

Александр Лукашенко / Reuters

В Подмосковье обнаружили резиденцию, которую называют дачей президента Беларуси Александра Лукашенко.

Предполагаемый особняк Лукашенко напоминает дворец, сообщает 360tv.

В сообщении отмечается, что большое трехэтажное здание обнесено высоким забором, а по всему периметру установлены видеокамеры.

"Территория большая и зеленая. Охранник одного из соседних домов рассказал, что к участку периодически приезжают машины с белорусскими номерами и дачу в поселке Салтыковка считают "загородным посольством Беларуси". Здание точно не заброшенное, там постоянно кто-то есть", - подчеркивается в материале.

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Площадь самого дома более двух тысяч квадратных метров. СМИ пишут, что вся территория участка занимает почти два гектара. Согласно документам, здание служит пансионатом.

/ rosreestr.ru

По документам Росреестра, сейчас территория принадлежит белорусской госкомпании Нафтан.

Напомним, 11 августа 23 депутата Европарламента подписали обращение к руководству Евросоюза с просьбой ввести санкции против чиновников режима Александра Лукашенко. Речь шла о персональных санкциях, предусматривающих запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов.