Алиев назвал число отвоеванных у Армении территорий в Нагорном Карабахе

Азербайджан продолжает проводить военную операцию в Нагорном Карабахе.
Вооруженные силы республики Азербайджан взяли под свой контроль уже более 100 населенных пунктов с момента начала обострения конфликта.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 25 октября, сообщает российское информагентство ТАСС.
"Алиев заявил о переходе под контроль Азербайджана более 100 населенных пунктов с начала боевых действий в Карабахе", - цитирует его источник.
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Автор: Андрей Ганжа