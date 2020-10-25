Алиев назвал число отвоеванных у Армении территорий в Нагорном Карабахе

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Вооруженные силы республики Азербайджан взяли под свой контроль уже более 100 населенных пунктов с момента начала обострения конфликта.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 25 октября, сообщает российское информагентство ТАСС.

"Алиев заявил о переходе под контроль Азербайджана более 100 населенных пунктов с начала боевых действий в Карабахе", - цитирует его источник.

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