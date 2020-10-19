Алиев назвал причину срыва плана Армении по Нагорному Карабаху

По словам Ильхама Алиева, Азербайджан идет победным маршем по Нагорному Карабаху.
Поддержка официальной Анкарой позиции Азербайджана предотвратила вовлечение в армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе других игроков. Именно эту цель преследовал Ереван, который не способен справиться с Баку на поле боя.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 19 октября, в ходе встречи с главой парламента Турции Мустафой Шентопом, сообщает Интерфакс-Азербайджан.
По его словам, Армения хотела расширить зону конфликта, однако благодаря действиям Анкары этого не произошло.
"Открытая позиция Турции по конфликту не позволила вовлечь в него другие силы. Тем более это было целью Армении, она хотела расширить географию конфликта. Это очень неверный путь", - утверждает Алиев.
Также он добавил, что Армения не может ничего противопоставить Азербайджану в военном плане в одиночку.
"Мы побеждаем их на поле боя. Особое значение имеет поддержка турецкого государства и народа. Мы всегда рядом друг с другом. Так будет и дальше", - заверил азербайджанский глава государства.Читайте такжеВ Баку сделали заявление в адрес США из-за критики Турции по Нагорному Карабаху
Также он добавил, что войска Азербайджана успешно продвигаются в районе Нагорного Карабаха и проводят отвоевание новых территорий.
"Азербайджанская армия идет победным маршем, и все поставленные перед нами задачи решаются", - подчеркнул Ильхам Алиев.
Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе
- Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе вспыхнул утром, 27 сентября. В Турции обвинили Ереван в начале нового витка войны и заявили о готовности оказать Баку всестороннюю поддержку.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган призывает Армению вывести свои войска из Нагорного Карабаха и утверждает, что США, Франция и Россия в рамках Минской группы ОБСЕ должны принять решение о возвращении анклава в состав Азербайджана.
- У Эрдогана не исключали, что Турция может задействовать в нагорно-карабахском конфликте свои вооруженные силы при определенных обстоятельствах.
- США обвинили Турцию в том, что Анкара оказывает подкрепление Баку в районе Нагорного Карабаха. Вашингтон призывает турецкую сторону не вмешиваться в вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе.
- В Палату представителей Конгресса США внесли резолюцию, предполагающую исключение Турции из НАТО из-за действий Анкары в Нагорном Карабахе.