Алиев назвал причину срыва плана Армении по Нагорному Карабаху

Мы побеждаем Армению на поле боя - Алиев / president.az

Поддержка официальной Анкарой позиции Азербайджана предотвратила вовлечение в армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе других игроков. Именно эту цель преследовал Ереван, который не способен справиться с Баку на поле боя.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 19 октября, в ходе встречи с главой парламента Турции Мустафой Шентопом, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, Армения хотела расширить зону конфликта, однако благодаря действиям Анкары этого не произошло.

"Открытая позиция Турции по конфликту не позволила вовлечь в него другие силы. Тем более это было целью Армении, она хотела расширить географию конфликта. Это очень неверный путь", - утверждает Алиев.

Также он добавил, что Армения не может ничего противопоставить Азербайджану в военном плане в одиночку.

"Мы побеждаем их на поле боя. Особое значение имеет поддержка турецкого государства и народа. Мы всегда рядом друг с другом. Так будет и дальше", - заверил азербайджанский глава государства.Читайте такжеВ Баку сделали заявление в адрес США из-за критики Турции по Нагорному Карабаху

Также он добавил, что войска Азербайджана успешно продвигаются в районе Нагорного Карабаха и проводят отвоевание новых территорий.

"Азербайджанская армия идет победным маршем, и все поставленные перед нами задачи решаются", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе