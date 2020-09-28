Алиев назвал условие прекращения войны с Арменией за Нагорный Карабах

Войска Армении должны быть выведены из Нагорного Карабаха - Алиев / пресс-служба президента Азербайджана

Война Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе прекратится только после того, как с оккупированной Ереваном территории будут выведены войска. Для этого должна быть принята соответствующая резолюция Совета безопасности ООН.

Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в ходе видеоконференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщает РИА Новости.

По словам Алиева, конфликт в Нагорном Карабахе закончится только после того, как на основе международного законодательства и принципа соблюдения территориальной целостности республики Азербайджан, а также резолюции ООН, будет принято решение о деоккупации Арменией оккупированных районов в НК.Читайте такжеВС Азербайджана начали широкомасштабное наступление - Минобороны Армении

"Президент Азербайджана сказал, что армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт должен быть урегулирован только и только на основе норм международного права, территориальной целостности Азербайджана и соответствующих резолюций Совбеза ООН, требующих немедленного и безоговорочного вывода ВС Армении из оккупированных территорий", - подчеркнули в пресс-службе президента Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе