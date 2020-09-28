Алиев назвал условие прекращения войны с Арменией за Нагорный Карабах

Баку не намерен идти на компромиссы с Ереваном.
Война Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе прекратится только после того, как с оккупированной Ереваном территории будут выведены войска. Для этого должна быть принята соответствующая резолюция Совета безопасности ООН.
Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в ходе видеоконференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщает РИА Новости.
По словам Алиева, конфликт в Нагорном Карабахе закончится только после того, как на основе международного законодательства и принципа соблюдения территориальной целостности республики Азербайджан, а также резолюции ООН, будет принято решение о деоккупации Арменией оккупированных районов в НК.Читайте такжеВС Азербайджана начали широкомасштабное наступление - Минобороны Армении
"Президент Азербайджана сказал, что армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт должен быть урегулирован только и только на основе норм международного права, территориальной целостности Азербайджана и соответствующих резолюций Совбеза ООН, требующих немедленного и безоговорочного вывода ВС Армении из оккупированных территорий", - подчеркнули в пресс-службе президента Азербайджана.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Война Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха обострилась утром, 27 сентября. Ереван обвинил Баку в обстреле мирных населенных пунктов непризнанной НКР. Азербайджан, в свою очередь, выдвинул Армении обвинение в провокации и начал контрнаступательную операцию.
- В посольстве Азербайджана причиной войны назвали заявления премьер-министра Армении Пашиняна о принадлежности Нагорного Карабаха Еревану и срыва ряда мирных договоренностей.
- У президента Турции Реджепа Эрдогана заявили, что турецкие вооруженные силы в зоне нагорно-карабахского конфликта использованы не будут. Однако такой вариант не исключен.
- Эрдоган раскритиковал США, Россию и Францию за неспособность в течение 30 лет урегулировать нагорно-карабахский конфликт и заявил, что Азербайджан не должен отчитываться о присутствии в зоне вооруженного противостояния турецких вооруженных сил.