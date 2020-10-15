Алиев оценил вероятность признания Баку независимости Нагорного Карабаха

США, Франция и Россия знают о позиции Азербайджана по территории Нагорного Карабаха, заверил Ильхам Алиев.
Официальный Баку считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Азербайджанская сторона ни при каких условиях не намерена идти на компромисс по вопросу территориальной целости государства и независимости непризнанной НКР.
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью РИА Новости.
По его словам, Баку придерживается жесткой позиции в тех аспектах, которые касаются территориальной целостности государства, и об этом известно в Вашингтоне, Париже и Москве.
"Что касается "красных линий", об этом мы заявляли очень чётко, и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают: ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена", - считает Алиев.
Кроме того, политик добавил, что речь идет о статусе Нагорного Карабаха.
"Ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха", - подчеркнул глава азербайджанского государства.Читайте такжеАлиев ответил на требование Франции дать независимость Нагорному Карабаху
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние Азербайджана и Армении вновь вспыхнуло утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в ракетных ударах по районам непризнанной республики Нагорный Карабах. В Баку, в свою очередь, заявили о провокации Армении и начали контрнаступательную операцию.
- Алиев заявил, что Баку контролирует уже около 40 населенных пунктов в районе Нагорного Карабаха. При этом азербайджанская военная операция продолжается.
- Ильхам Алиев раскритиковал намерения Еревана признать независимость Нагорного Карабаха. Он утверждает, что такие меры не приведут к успеху – ни одна страна не признает суверенный статус НКР.
- На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армянскую диаспору потребовать от мирового сообщества признания Нагорного Карабаха независимым государством.
- Пашинян отметил готовность Еревана пойти на уступки по Нагорному Карабаху в случае, если на аналогичный шаг решится Баку.