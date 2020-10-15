Алиев оценил вероятность признания Баку независимости Нагорного Карабаха

Азербайджан не пойдет на признание независимости Нагорного Карабаха / president.az

Официальный Баку считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Азербайджанская сторона ни при каких условиях не намерена идти на компромисс по вопросу территориальной целости государства и независимости непризнанной НКР.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, Баку придерживается жесткой позиции в тех аспектах, которые касаются территориальной целостности государства, и об этом известно в Вашингтоне, Париже и Москве.

"Что касается "красных линий", об этом мы заявляли очень чётко, и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают: ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена", - считает Алиев.

Кроме того, политик добавил, что речь идет о статусе Нагорного Карабаха.

"Ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха", - подчеркнул глава азербайджанского государства.Читайте такжеАлиев ответил на требование Франции дать независимость Нагорному Карабаху

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