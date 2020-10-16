Алиев отчитался о взятии Баку новых территорий в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе продолжается вооруженный конфликт Армении и Азербайджана / Reuters

В ходе вооруженного конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе азербайджские войска отвоевали три села в Ходжавендском районе.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

Как утверждает глава азербайджанского государства, речь идет о селах Хырманджиг, Агбулаг и Аххулу в Ходжавендском районе.

Известно, что Азербайджан продолжает проводить контрнаступательную операцию в Нагорном Карабахе.Читайте такжеСколько будет длиться война в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе