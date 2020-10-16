Алиев отчитался о взятии Баку новых территорий в Нагорном Карабахе

Азербайджанские войска теперь контролируют ряд населенных пунктов в Ходжавендском районе.
В ходе вооруженного конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе азербайджские войска отвоевали три села в Ходжавендском районе.
Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в своем аккаунте в микроблоге Twitter.
Как утверждает глава азербайджанского государства, речь идет о селах Хырманджиг, Агбулаг и Аххулу в Ходжавендском районе.
Известно, что Азербайджан продолжает проводить контрнаступательную операцию в Нагорном Карабахе.Читайте такжеСколько будет длиться война в Нагорном Карабахе
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха обострилось утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в ракетных ударах по непризнанному анклаву, после чего в Баку заявили о провокации Армении и объявили о начале военной операции.
- 14 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление об отступлении армянской армии на северном и южном направлениях. Однако он подчеркнул, что Ереван контролирует ситуацию на линии фронта.
- По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, на 15 октября Баку контролировал уже около 40 населенных пунктов непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
- В Ереване в связи с военным противостоянием с Баку рассматривают возможность признания независимости Нагорного Карабаха.
- Алиев утверждает, что Азербайджан ни при каких обстоятельствах не признает суверенный статус НКР и не намерен идти на уступки по вопросам территориальной целостности своего государства.
Автор: Андрей Ганжа