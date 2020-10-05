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Алиев ответил на требование Франции дать независимость Нагорному Карабаху

5 октября 2020, 07:26

Президент Азербайджана отметил, что Франция могла бы провозгласить Нагорный Карабах в Марселе.

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев дал совет Франции / пресс-служба президента Азербайджана

Франция, которая комментировала войну в Нагорном Карабахе, следовало бы признать независимость своего города Марсель, "где почти половина населения – армяне", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом Алиев заявил телеканалу Al Arabiya в интервью, стенограмма которого была опубликована 4 октября пресс-службой главы государства.

По словам Алиева, Нагорный Карабах, принадлежащий Азербайджану, – оккупированный регион.

Алиев отметил, что Франция могла бы провозгласить Нагорный Карабах в Марселе и провозгласить независимость островного французского региона Корсика.

"Пусть дадут независимость баскам. Почему от нас требуют независимости Нагорного Карабаха? Какое право они имеют от нас требовать этого? Они должны прекратить эти обвинения. Они должны прекратить нападать на Азербайджан и наносить ущерб нашей репутации", – заявил президент Азербайджана.

Он порекомендовал оппонентам "посмотреть в зеркало".

Война в Карабахе – о чем сообщалось ранее:

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.

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