Алиев поглумился над руководством Карабаха и рассказал, что ждет армян

Ильхам Алиев / president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал ситуацию, складывающуюся в Нагорном Карабахе.

В интервью турецкому телеканалу Haber Türk он заявил, что попытки, предпринимаемые в настоящее время Арменией, неуместны и очень вредны для них самих, потому что ни одна страна не признает независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что его позиция основана на исторической справедливости и международном праве. Он отметил, что в позиции Баку, связанной с проживающими в Карабахе армянами, изменений нет.

"Азербайджан – многонациональное государство. В различных местах Азербайджана, прежде всего в городе Баку, проживают тысячи армян, и они - наши граждане. В нашей стране проживают представители многих национальностей, и это делает нашу страну сильнее. Поэтому армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, пусть не беспокоятся. После того, как мы избавим их от режима этой криминальной хунты, они будут жить лучше, в более надежных, более безопасных условиях, их благосостояние повысится, потому что в настоящее время там царит нищета", - добавил Алиев.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах