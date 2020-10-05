Алиев поставил условие о роли Турции в конфликте в Нагорном Карабахе

Турция сыграет важную роль в процессе мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе - Алиев / president.az

Турция должна стать посредником в вопросах урегулирования вооруженного конфликта Баку и Еревана в районе Нагорного Карабаха. Одним из главных факторов является соседство Турции с конфликтующими государствами и ее роль в регионе.

Об этом заявил глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев, сообщает РИА Новости.

По его словам, Турция играет важную роль на Южном Кавказе и географически находится близко к Азербайджану и Баку. Поэтому ее роль в конфликте может стать стабилизирующей.

"Турция должна обязательна присутствовать в дальнейшем процессе по мирному урегулированию конфликта. Турция - важный игрок в регионе, сосед Азербайджана, сосед Армении. В дальнейшем мирном процессе, а он настанет, роль Турции, на мой взгляд, будет очень важной", - заявил Алиев.Читайте такжеЭрдоган дерзко ответил на требование Трампа, Путина и Макрона по Карабаху

Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе