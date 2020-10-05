Алиев поставил условие о роли Турции в конфликте в Нагорном Карабахе

Президент Азербайлджана Ильхам Алиев считает, что нужен новый посредник в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
Турция должна стать посредником в вопросах урегулирования вооруженного конфликта Баку и Еревана в районе Нагорного Карабаха. Одним из главных факторов является соседство Турции с конфликтующими государствами и ее роль в регионе.
Об этом заявил глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев, сообщает РИА Новости.
По его словам, Турция играет важную роль на Южном Кавказе и географически находится близко к Азербайджану и Баку. Поэтому ее роль в конфликте может стать стабилизирующей.
"Турция должна обязательна присутствовать в дальнейшем процессе по мирному урегулированию конфликта. Турция - важный игрок в регионе, сосед Азербайджана, сосед Армении. В дальнейшем мирном процессе, а он настанет, роль Турции, на мой взгляд, будет очень важной", - заявил Алиев.Читайте такжеЭрдоган дерзко ответил на требование Трампа, Путина и Макрона по Карабаху
Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе вновь вспыхнуло утром, 27 сентября. Баку и Ереван выступили с обоюдоострыми обвинениями в адрес друг друга, после чего Азербайджан объявил о начале военной операции.
- В Анкаре поддержали Баку и обвинили Армению в агрессии. Турция призвала Ереван вывести свои войска с территории оккупированного Нагорного Карабаха.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал страны-гаранты урегулирования нагорно-карабахского конфликта – США, Францию и Россию – и заявил, что Азербайджан из-за их неспособности решить вопрос теперь действует в этом направлении самостоятельно.
- Советник Эрдогана не исключил, что турецкие войска при определенных обстоятельствах могут принять участие в конфликте Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в участии Анкары в конфликте в Нагорном Карабахе и переброске в зону конфликта боевиков из Сирии.