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Алиев раскрыл новые планы по Карабаху после падения "города-крепости" Шуши

8 ноября 2020, 17:25

Ильхам Алиев поставил ультиматум властям Армении.

алиев
Ильхам Алиев / president.az

Азербайджан продолжит боевые действия в Нагорном Карабахе, если власти Армении не примут условия Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В обращении к азербайджанскому народу после взятия под контроль в Карабахе города Шуша, главными требованиями он назвал вывод армянских военных со всех оккупированных территорий, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

"Мы пойдем до конца, если власти Армении не ответят на мое требование. Они должны уйти со всех оккупированных территорий", - сказал Алиев.

По его словам, с 27 сентября от армянской оккупации освобождены свыше 200 населенных пунктов, включая города Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы, Шуша.

"Бои продолжаются, под оккупацией остаются еще населенные пункты. Победный путь азербайджанской армии продолжается. Мы уничтожили армянскую армию, их военную технику. Армения фактически признала свое поражение, просит о военной помощи", - отметил он.

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Ранее Алиев заявил о том, что азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путем освободительной войны, подчеркнул Алиев в обращении к нации.

  • 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
  • Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах

  • В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
  • Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
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