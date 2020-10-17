Алиев "растоптал" Пашиняна и назвал главное условие перемирия в Карабахе

Ильхам Алиев / president.az

Азербайджанская армия захватила стратегически важные высоты в результате успешных операций на джебраильском направлении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом он рассказал в ходе своего обращения к народу, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

"Наша территориальная целостность восстанавливается и будет восстановлена. Пусть все знают, что никто не сможет противостоять нам. Прекращение огня может быть объявлено только после того, как кровожадная Армения покинет наши земли", - подчеркнул он.

При этом азербайджанский лидер обратился к армянским властям: "Я предупреждаю фашистское руководство Армении: добровольно покиньте наши земли. Мы их изгоним с наших земель. От них не останется и следа. Пусть убираются подобру-поздорову. Они не хотели сдавать Физули, но понимали, что не смогут удерживать наши земли".

Он напомнил, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что "Карабах - это Армения".

"И что теперь? А теперь приезжай в Джебраил, Физули, Гадрут и говори там: "Карабах - это Армения". Приезжай на освобожденные азербайджанские земли, говори там: "Карабах - это Армения". Ты каждый день надоедаешь мировым лидерам. Почему ты не говоришь "Карабах - это Армения"? Ты боишься? Но когда ты оскорблял азербайджанский народ, говорил, что "Карабах - это Армения", ты был смелым", - обратился Алиев к Пашиняну.

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Он также напомнил, что ране Армения провела дорогу в Джебраил, чтобы "незаконно оккупировать азербайджанские земли".

"Вы дали Физули уродливое название. К черту его! Название "Мадагиз" тоже больше не существует. Мы восстановим все названия. Ты намеревался перенести так называемый "парламент" в Шушу. Давай, переноси теперь, посмотрим, как ты это сделаешь. Взгляни на место, где проходила церемония принятия "присяги" главаря банды мошенников, мы его разгромили. Ты поставил семь условий, а что же теперь? Ты цепляешься то к одному, то к другому и умоляешь остановить Азербайджан.

Хочешь нас остановить - убирайся с нашей земли! Я говорю это каждый день. Скажи завтра: "Мы уходим отсюда" и Азербайджан остановится. Нам не нужно кровопролитие, нам нужны наши земли. Оскорбление азербайджанского народа дорого обходится руководству Армении", - добавил Алиев.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах