Алиев сделал новое заявление о позиции Азербайджана по Нагорному Карабаху

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, Армения стремится превратить войну в Нагорном Карабахе в региональный конфликт.
Вооруженное противостояние между Азербайджаном и Арменией в районе Нагорного Карабаха нужно урегулировать уже сейчас. Баку не хочет ждать еще 30 лет мирного решения конфликта, которое обещают страны-гаранты в рамках Минской группы ОБСЕ.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, Алиев обвинил Армению в продуцировании фейков о поддержке Баку из-за рубежа и попытке сделать так, чтобы этот конфликт стал региональным.
"Вот почему они придумывают фейковые новости о некоторой иностранной поддержке Азербайджана. Но в то же время они сами хотят поддержки извне", - считает азербайджанский лидер.
Кроме того, по его словам, если бы состав стран-гарантов урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе определялся сегодня, он был бы совершенно другим. У Азербайджана нет времени ждать еще 30 лет обещаний США, Франции и России урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе.Читайте такжеВойна Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях
"Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец этому конфликту и как можно скорее найти решение. Мы не в состоянии слушать такие заявления, как "прекрати, мы будем работать, мы будем вести переговоры, мы поможем". Мы слышали это много раз. У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть разрешен сейчас", - подчеркнул Алиев.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха вспыхнуло с новой силой утром, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокации, после чего Баку начал контрнаступательную операцию.
- В МИД Азербайджана заявили, что причиной возобновления войны в Нагорном Карабахе стали слова армянского премьера Никола Пашиняна о принадлежности НКР Еревану и ряд других нарушений мирных договоренностей со стороны Армении.
- Страны-гаранты урегулирования конфликта – США, Россия и Франция – призвали стороны немедленно прекратить огонь и перевести решение конфронтации в дипломатическую плоскость.
- В поддержку Азербайджана выступила Турция – президент Реджеп Эрдоган подверг критике Вашингтон, Москву и Париж из-за их неспособности решить конфликт в Нагорном Карабахе и призвал Армению вывести свои войска с территорий непризнанной НКР.