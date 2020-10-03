Алиев сделал новое заявление о позиции Азербайджана по Нагорному Карабаху

Мы должны как можно скорее найти решение конфликта в Нагорном Карабахе - Алиев / пресс-служба президента Азербайджана

Вооруженное противостояние между Азербайджаном и Арменией в районе Нагорного Карабаха нужно урегулировать уже сейчас. Баку не хочет ждать еще 30 лет мирного решения конфликта, которое обещают страны-гаранты в рамках Минской группы ОБСЕ.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Алиев обвинил Армению в продуцировании фейков о поддержке Баку из-за рубежа и попытке сделать так, чтобы этот конфликт стал региональным.

"Вот почему они придумывают фейковые новости о некоторой иностранной поддержке Азербайджана. Но в то же время они сами хотят поддержки извне", - считает азербайджанский лидер.

Кроме того, по его словам, если бы состав стран-гарантов урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе определялся сегодня, он был бы совершенно другим. У Азербайджана нет времени ждать еще 30 лет обещаний США, Франции и России урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе.Читайте такжеВойна Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях

"Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец этому конфликту и как можно скорее найти решение. Мы не в состоянии слушать такие заявления, как "прекрати, мы будем работать, мы будем вести переговоры, мы поможем". Мы слышали это много раз. У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть разрешен сейчас", - подчеркнул Алиев.

Конфликт в Нагорном Карабахе