Алиев сделал заявление о новых завоеваниях в Нагорном Карабахе

Азербайджан продолжает контрнаступление в районе Нагорного Карабаха.
Азербайджанские вооруженные силы по данным на понедельник, 19 октября, взяли под контроль еще 13 сел в Джебраильском районе Нагорного Карабаха.
Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в своем аккаунте в Twitter.
"Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджили, Гёйерчинвейселли, Нийазгуллар, Кечал Маммедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы. Карабах - это Азербайджан!" – пишет глава Азербайджана.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Бои в районе Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией вспыхнули утром, 27 сентября. Стороны выдвинули обоюдоострые обвинения в нарушении режима прекращения огня, после чего в Баку приняли решение о начале контрнаступательной операции.
- Военную операцию Баку поддержала Турция. Президент Реджеп Эрдоган, требовавший выведения войск Армении из непризнанной НКР и критиковавший США, Россию и Францию, считает, что страны Минской группы ОБСЕ поддерживают Армению и поставляют Еревану оружие.
- Армения обвиняет Турцию в переброске боевиков из Сирии с целью обеспечения их участия в нагорно-карабахском конфликте.
- В США утверждают, что Анкара оказывает военную поддержку Баку и призывают Турцию не вмешиваться в армяно-азербайджанское вооруженное противостояние.
- 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии Баку под контроль еще 40 сел в Нагорном Карабахе.
Автор: Андрей Ганжа