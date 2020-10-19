Алиев сделал заявление о новых завоеваниях в Нагорном Карабахе

Азербайджанские войска отвоевали еще 13 сел в Нагорном Карабахе/ Reuters

Азербайджанские вооруженные силы по данным на понедельник, 19 октября, взяли под контроль еще 13 сел в Джебраильском районе Нагорного Карабаха.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в своем аккаунте в Twitter.

"Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджили, Гёйерчинвейселли, Нийазгуллар, Кечал Маммедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы. Карабах - это Азербайджан!" – пишет глава Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе