Алиев сделал заявление о взятии под контроль новых территорий в Нагорном Карабахе

Армия Азербайджана взяла под контроль еще 8 сел - Алиев/ president.az

Азербайджанские вооруженные силы в ходе вооруженного противостояния с Арменией в Нагорном Карабахе отвоевали еще 8 населенных пунктов.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района", - утверждает глава азербайджанского государства.

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Конфликт в Нагорном Карабахе