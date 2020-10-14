Алиев сделал заявление о взятии под контроль новых территорий в Нагорном Карабахе

Азербайджан продолжает контрнаступление на Нагорный Карабах.
Азербайджанские вооруженные силы в ходе вооруженного противостояния с Арменией в Нагорном Карабахе отвоевали еще 8 населенных пунктов.
Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в своем аккаунте в микроблоге Twitter.
"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района", - утверждает глава азербайджанского государства.
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Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе вновь обострилось утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в ракетном ударе по районам непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а в Баку заявили о провокации Армении и начали контрнаступательную операцию.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 октября заявил, что армянские войска вынужденно отступили на северном и южном направлениях в Нагорном Карабахе. Однако, по его словам, Ереван продолжает контролировать ситуацию на линии фронта.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал прекратить переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и акцентировал внимание на том, что Вашингтон, Москва и Париж должны обеспечить возвращение Баку Нагорного Карабаха.
- В Минобороны Азербайджана заявили о ракетном ударе по военному объекту Армении, от которого следовала угроза азербайджанским городам. В Ереване заявили о необоснованности действий Баку. На ситуацию отреагировали в Кремле – у Путина проверяют информацию, так как Армения является участником ОДКБ.
Автор: Андрей Ганжа