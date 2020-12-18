Алиев поддержал Пашиняна и сделал заявление по Нагорному Карабаху

Глава правительства Армении Никол Пашинян не виноват в том, что армия оказалась в таком состоянии, сказал Ильхам Алиев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не успел создать армию в государстве, и не виноват в поражении Еревана в Нагорном Карабахе. Азербайджан одержал победу над войсками, которые в течение 20 лет создавали бывшие армянские президенты – Роберт Кочарян и Серж Саргсян.
Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в пятницу, 18 декабря, комментируя кризис в Армении после поражения государства в нагорно-карабахском конфликте.
"Та армия, которая была разгромлена, это не армия Пашиняна – это армия, которую создавал Кочарян и Саргсян. И наши города уничтожала не армия Пашиняна, он не давал таких указаний. Это все делалось режимом Кочаряна и Саргсяна", - сказал азербайджанский глава государства.
Также он добавил, что Азербайджан победил ту армию, которые два десятилетия создавали бывшие армянские главы государства. Это должны понимать и в Армении.Читайте такжеПашинян сделал заявление о новых переговорах по Нагорному Карабаху
"Те, кто пытаются использовать ситуацию в своих политических целях и атаковать Пашиняна, они должны понимать – это не его армия, он не успел бы создать ее. 20 лет эту армию создавали Кочарян и Саргсян, и мы разгромили их армию", - считает Алиев.
Также он добавил, что конфликт в Нагорном Карабахе остался в прошлом. Вооруженное противостояние можно назвать историей.
"Говоря о нагорно-карабахском конфликте, мы должны уже говорить о том, что было в прошлом. Это уже история", - подчеркнул Ильхам Алиев.
Война в Нагорном Карабахе
- Крупнейшая за последние годы вспышка военного противостояния Армении и Азербайджана в Карабахе произошла 27 сентября и завершилась 9 ноября подписанием Ереваном, Баку и Москвой заявления о прекращении огня.
- Азербайджан одержал победу в конфликте. Согласно договоренностям, армянская сторона передала азербайджанскому государству контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами. На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.
- Ситуация в регионе вновь обострилась 11 декабря. Силы анклава НКР обвинили азербайджанских военных в нападении на их блокпост. Перестрелка могла произойти из-за проблем разграничения границ – в Баку считают, что села Хцаберд и Ин Тахер в Гадрутском районе принадлежат Азербайджану согласно договоренностям от 9 ноября.
- 12 декабря силы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили о наступлении азербайджанской армии в направлении этих сел в Гадрутском районе.
- 13 декабря Азербайджан заявил о контртеррористической операции в Гадрутском районе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что во время новых боевых действий армянская сторона потеряла еще несколько территорий.