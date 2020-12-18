Алиев поддержал Пашиняна и сделал заявление по Нагорному Карабаху

Азербайджан разгромил армию Кочаряна и Саргсяна - Алиев / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не успел создать армию в государстве, и не виноват в поражении Еревана в Нагорном Карабахе. Азербайджан одержал победу над войсками, которые в течение 20 лет создавали бывшие армянские президенты – Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в пятницу, 18 декабря, комментируя кризис в Армении после поражения государства в нагорно-карабахском конфликте.

"Та армия, которая была разгромлена, это не армия Пашиняна – это армия, которую создавал Кочарян и Саргсян. И наши города уничтожала не армия Пашиняна, он не давал таких указаний. Это все делалось режимом Кочаряна и Саргсяна", - сказал азербайджанский глава государства.

Также он добавил, что Азербайджан победил ту армию, которые два десятилетия создавали бывшие армянские главы государства. Это должны понимать и в Армении.Читайте такжеПашинян сделал заявление о новых переговорах по Нагорному Карабаху

"Те, кто пытаются использовать ситуацию в своих политических целях и атаковать Пашиняна, они должны понимать – это не его армия, он не успел бы создать ее. 20 лет эту армию создавали Кочарян и Саргсян, и мы разгромили их армию", - считает Алиев.

Также он добавил, что конфликт в Нагорном Карабахе остался в прошлом. Вооруженное противостояние можно назвать историей.

"Говоря о нагорно-карабахском конфликте, мы должны уже говорить о том, что было в прошлом. Это уже история", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Война в Нагорном Карабахе