Алиев ультимативно выдвинул условия для прекращения войны в Карабахе

Алиев заверил всех армян, которые проживают в Нагорном Карабахе, что те смогут жить там и дальше.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который ранее заявил, что Баку готов остановить войну в Карабахе – на этот раз озвучил условия для прекращения военных действий.
Он требует от Армении освободить оккупированные территории, что предусмотрено резолюциями СБ ООН. После этого Баку остановит свои военные операции, пообещал Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica. Текст интервью обнародован на сайте президента Азербайджана.
Алиев напомнил, что в резолюциях ООН говорится об освобождении семи районов: сначала пяти, а затем еще двух.
Читайте такжеПашинян объявил о начале особенной мировой войны в Карабахе"Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он [премьер-министр Армении Никол Пашинян – ред.] должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не делает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны", – утверждает азербайджанский лидер.
При этом он заверил всех армян, которые проживают в Нагорном Карабахе, что те смогут жить там и дальше, причем "в мире и достоинстве". Никакого геноцида армян в Нагорном Карабахе не будет, заверил Алиев.
Тем временем в Нагорном Карабахе продолжаются масштабные бои: 5 ноября Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах тяжелой артиллерией по городам. Как утверждают карабахские спасатели, сейчас уточняются сведения о погибших, раненых и разрушениях после азербайджанских обстрелов.
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