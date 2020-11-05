Алиев ультимативно выдвинул условия для прекращения войны в Карабахе

Война за Карабах - Алиев озвучил условия прекращения войны / president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который ранее заявил, что Баку готов остановить войну в Карабахе – на этот раз озвучил условия для прекращения военных действий.

Он требует от Армении освободить оккупированные территории, что предусмотрено резолюциями СБ ООН. После этого Баку остановит свои военные операции, пообещал Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica. Текст интервью обнародован на сайте президента Азербайджана.

Алиев напомнил, что в резолюциях ООН говорится об освобождении семи районов: сначала пяти, а затем еще двух.

Читайте такжеПашинян объявил о начале особенной мировой войны в Карабахе"Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он [премьер-министр Армении Никол Пашинян – ред.] должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не делает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны", – утверждает азербайджанский лидер.

При этом он заверил всех армян, которые проживают в Нагорном Карабахе, что те смогут жить там и дальше, причем "в мире и достоинстве". Никакого геноцида армян в Нагорном Карабахе не будет, заверил Алиев.

Тем временем в Нагорном Карабахе продолжаются масштабные бои: 5 ноября Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах тяжелой артиллерией по городам. Как утверждают карабахские спасатели, сейчас уточняются сведения о погибших, раненых и разрушениях после азербайджанских обстрелов.

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