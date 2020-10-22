Алиев выдвинул жесткое требование Армении по Нагорному Карабаху

Абсолютно все районы Азербайджана должны быть освобождены - Алиев / president.az

Абсолютно все районы республики Азербайджан, контролируемые самопровозглашенными властями анклава Нагорный Карабах, должны быть освобождены из-под оккупации.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью японской прессе, сообщает азербайджанское информагентство Minval.az.

"Все районы Азербайджана должны быть освобождены. Абсолютно все", - резко отметил Алиев.

По его словам, Баку готов обсуждать с Ереваном различные механизмы и алгоритмы, связанные с вопросами освобождения азербайджанских районов.

"Конечно, можно говорить о временных рамках, и в основных принципах были определенные представления о временных рамках. На каком этапе будет освобождена первая часть районов и на какой стадии будет освобождена вторая часть районов? Так что это можно обсуждать", - подчеркнул Ильхам Алиев.Читайте также"Без Карабаха нет Армении": Пашинян сделал заявление о войне с Азербайджаном

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