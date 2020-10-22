Алиев выдвинул жесткое требование Армении по Нагорному Карабаху

Азербайджан готов обсуждать с Арменией порядок освобождения районов Нагорного Карабаха.
Абсолютно все районы республики Азербайджан, контролируемые самопровозглашенными властями анклава Нагорный Карабах, должны быть освобождены из-под оккупации.
Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью японской прессе, сообщает азербайджанское информагентство Minval.az.
"Все районы Азербайджана должны быть освобождены. Абсолютно все", - резко отметил Алиев.
По его словам, Баку готов обсуждать с Ереваном различные механизмы и алгоритмы, связанные с вопросами освобождения азербайджанских районов.
"Конечно, можно говорить о временных рамках, и в основных принципах были определенные представления о временных рамках. На каком этапе будет освобождена первая часть районов и на какой стадии будет освобождена вторая часть районов? Так что это можно обсуждать", - подчеркнул Ильхам Алиев.Читайте также"Без Карабаха нет Армении": Пашинян сделал заявление о войне с Азербайджаном
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Военное противостояние Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха обострилось утром, 27 сентября. После ряда обвинений Баку и Еревана в адрес друг друга из-за нарушения режима прекращения огня, Азербайджан сделал заявление о начале контрнаступательной операции.
- Третий президент Армении Серж Саргсян считает, что Баку не сможет при помощи армии взять под контроль Нагорный Карабах. Он призывает проводить переговоры об установлении мира при участии международных посредников.
- Президент Алиев, в свою очередь, заявил, что Азербайджан готов дать согласие на ввод миротворческого контингента и обеспечить создание культурной автономии армян в Нагорном Карабахе. Однако Баку не намерен соглашаться на суверенизацию анклава.
- В Госдуме России не исключили проведения в Армении десантной операции с целью усиления военного потенциала Еревана. Российский депутат Константин Затулин полагает, что Турция и Азербайджан нарушили мир в Закавказье, и теперь Москва должна продемонстрировать реакцию.