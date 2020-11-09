Алиев заявил о новых победах в Карабахе, появился ответ Еревана

Ильхам Алиев / Reuters

Азербайджанская армия заняла еще 23 населенных пункта в Нагорном Карабахе, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Доблестная Азербайджанская Армия освободила от оккупации 6 сел Физулинского, 4 села Ходжалинского, 5 сел Ходжавендского, 3 села Джебралильского , 3 села Губадлинского и 2 села Зангиланского районов Азербайджана", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

В частности, ВС Азербайджана контролируют села Гобу Дилагарда, Йал Пирахмедли, Йухари Йагливанд, Дилагарда, Сейид Махмудлу и Елесгерли Физулинского района, села Демирчиляр, Чахагчы, Медеткенд и Сыхнаг Ходжалинского района, села Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку и Азых Ходжавендского района, села Гусейналылар, Сойудлю, Ашагы Сирик Дебраильского района, села Йухары Моллу, Ашагы Моллу, Хочик Губадлинского и села Кечикли и Ордекли Зангиланского района.

В свою очередь, как сообщил в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, в Карабахе продолжаются ожесточенные бои.

По его данным, попытки Азербайджана прорваться в сторону Мартуни, Мартакерта, Тагаварда и других населенных пунктов потерпели неудачу.

Напомним, ранее Алиев заявил о том, что азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

Читайте такжеВоенные цели на территории Армении: в армии Азербайджана раскрыли планы

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах