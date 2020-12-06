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Американский генерал раскрыл амбиции Байдена в Черном море

6 декабря 2020, 23:20

Военнослужащий убежден, что важно развивать сотрудничество Вашингтона и Киева.

Ходжес
Ходжес предсказывает фиаско РФ в Черном море / УНИАН

Бывший командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Бен Ходжес высказал мнение, что новая администрация Белого дома во главе с новоизбранным президентом Джо Байденом будет гораздо более жесткой по отношению к Кремлю.

Генерал рассказал в эфире телеканала Дом, что Байден уже дал понять России о желании США теснее сотрудничать с европейскими союзниками. Он полагает, что Украина может смотреть на ситуацию с оптимизмом, при этом не забывая об осторожности.

По словам американца, сотрудничество Украины и США уменьшит амбиции РФ и ее агрессию. Он убежден, что эпицентром российско-украинской конкуренции является Черное море. Ходжес говорит, что именно там западные страны должны показать России, что силу для изменения границ в современном мире применять нельзя.

Ходжес подчеркивает, что именно в Черноморском регионе Кремлю нужно продемонстрировать характер и показать: они не имею права диктовать, как должна вести Грузия, Украина или Молдова.

Читайте такжеБайден сделал громкое заявление о ядерной сделке с ИраномГенерал акцентировал, что акватория Черного моря важна с экономической точки зрения. В частности, Россия после аннексии Крыма выступает против существования экономической зоны Румынии в водах Черного моря. И в Европейском Союзе должны обратить на это внимания. Германия, считает Ходжес, должна оказать должное сопротивление Кремлю. Ведь именно эта страна может если не изменить политику Москвы, то хотя бы оказать на нее существенное влияние.

Выборы в США

  • 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.

  • 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

  • По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

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