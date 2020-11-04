Андреасян снова "наехал" на Зеленского из-за войны в Карабахе

Владимир Зеленский и Сергей Андреасян / instagram.com/sarik_andreasyan/

Скандально известный российский режиссер-армянин Сарик Андреасян еще раз обвинил президента Владимира Зеленского в гибели жителей Нагорного Карабаха и Армении (и дружбе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом).

На своей странице в социальной сети Instagram Андреасян написал, что верит официальным армянским СМИ, которые сообщают о регулярных полетах украинских грузовых самолетов с оружием в Азербайджан.

"Смею предположить, что везут не сало, хумус и картошку. Я могу доверять армянской стороне и верить, так как кроме официальных источников, у меня есть друзья, которые оказывают помощь раненым, старикам и детям в Степанакерте", — написал режиссер.

Андреасян также категорически отверг предположение Зеленского о том, что он поддался российской пропаганде.

"Я хочу еще раз сказать, что мой народ воюет не за Пашиняна, не за Путина, не за бывших президентов! Мой народ защищает свой дом, своих детей, свою культуру, свою веру и хочет мирного неба над головой", — подытожил он.

В комментариях Андреасян обвиняет Зеленского в дружбе с президентом Турции Эрдоганом. Он пишет, что помогает своим соотечественникам и верит, что в Армении прекратится война, а диктаторы ответят за насилие и погибших.

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Скандал Зеленский - Андреасян: