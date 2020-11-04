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Андреасян снова "наехал" на Зеленского из-за войны в Карабахе

4 ноября 2020, 13:02

Скандальный режиссер выдвинул новую порцию обвинений в адрес украинского президента.

Андреасян, Зеленский
Владимир Зеленский и Сергей Андреасян / instagram.com/sarik_andreasyan/

Скандально известный российский режиссер-армянин Сарик Андреасян еще раз обвинил президента Владимира Зеленского в гибели жителей Нагорного Карабаха и Армении (и дружбе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом).

На своей странице в социальной сети Instagram Андреасян написал, что верит официальным армянским СМИ, которые сообщают о регулярных полетах украинских грузовых самолетов с оружием в Азербайджан.

"Смею предположить, что везут не сало, хумус и картошку. Я могу доверять армянской стороне и верить, так как кроме официальных источников, у меня есть друзья, которые оказывают помощь раненым, старикам и детям в Степанакерте", — написал режиссер.

Андреасян также категорически отверг предположение Зеленского о том, что он поддался российской пропаганде.

"Я хочу еще раз сказать, что мой народ воюет не за Пашиняна, не за Путина, не за бывших президентов! Мой народ защищает свой дом, своих детей, свою культуру, свою веру и хочет мирного неба над головой", — подытожил он.

В комментариях Андреасян обвиняет Зеленского в дружбе с президентом Турции Эрдоганом. Он пишет, что помогает своим соотечественникам и верит, что в Армении прекратится война, а диктаторы ответят за насилие и погибших.

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Скандал Зеленский - Андреасян:

  • Сарик Андреасян, как друг президента Украины Владимира Зеленского по временам КВН и съемкам в кино, обвинил его в предательстве и в том, что по его вине гибнут армянские дети.
  • "Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и, как выяснилось, это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними", - написал режиссер в Instagram.
  • Зеленский резко отреагировал на обвинения Андреасяна на своей странице в Facebook и попросил не распространять фейков.

Владимир Зеленский Война в Карабахе Конфликт в Нагорном Карабахе Сарик Андреасян
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