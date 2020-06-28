"Путин – это Гитлер": эксперт рассказал, когда Кремль сотрясет дворцовый переворот

Владимир Путин / УНИАН

Известный российский политолог Андрей Пионтковский напомнил слова одного из кремлевских пропагандистов Андраника Миграняна, который сравнивал президента РФ Владимира Путина с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

"… (Мигранян, - ред.) назвал Путина "хорошим Гитлером", мол, до 1938 года был хороший Гитлер, а потом, может быть, плохой. Так вот Путин – это наш хороший "Гитлер", - подчеркнул Пионтковский в интервью Сегодня.

В то же время он отметил, что в тоталитарных государствах судьба верхушки решается путем дворцовых переворотов и заговоров внутри элит.

"... утечки из путинского бункера как раз свидетельствуют о том, что там тоже есть недовольные. Не думаю, что им удастся сорвать эти планы (по наступлению России на соседей, – ред.). Но когда они начнутся, будут приняты жесткие меры международным сообществом, которые явно народ в России встретит с неодобрением. Эти два фактора придадут смелости людям внутри бункера, которые отважатся на дворцовый переворот. Видите, я рискнул пойти на целых два прогноза на достаточно краткосрочную перспективу – 2020 год. Первый – Путин пойдет на военную эскалацию в Украине. Второй – Путин сломает себе шею этой военной эскалацией", - добавил Пионтковский.

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Напомним, ранее Пионтковский предположил, что на фоне падения рейтинга, экономического кризиса и эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин может устроить какую-то "заварушку", например, для предоставления воды в оккупированный Крым.