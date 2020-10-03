Анкара резко ответила Еревану и выдвинула новое обвинение

В Турции сделали резкое заявление / Reuters

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал вероятность обострения отношений между Анкарой и Ереваном из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

При этом глава МИД Турции ответил на вопрос о том, "не приведет ли поддержка Азербайджана к дальнейшему ослаблению чувствительных отношений Турции с Арменией", передает Анадолу.

По словам Чавушоглу, если отношения с Арменией являются чувствительными, то основная причина заключается в том, что Ереван избрал агрессивный путь в регионе.

Он считает, что Армения неспособна проводить политику, которая могла бы быть привести к конструктивному и ответственному партнерству.

В то же время глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что следует различать агрессора и жертву.

"Поверхностные требования о немедленном прекращении боевых действий и обеспечении долгосрочного прекращения огня на этот раз не помогут. Если наши отношения с Арменией неопределенные, это не наш выбор. Конечно, если Армения предпочтет быть конструктивным и ответственным партнером в деле установления мира в регионе, Азербайджан от этого выиграет многое", - добавил Чавушоглу.

Читайте такжеВойна за Нагорный Карабах: эксперт назвал главную цель Баку

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что военными действиями Азербайджана против Армении руководят 150 высокопоставленных турецких военных.

Он также отметил, что по сведениям армянских военных, в боевые действия вовлечены сирийские наемники и террористы, а также турецкие спецназовцы.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах