Анкара резко ответила Еревану и выдвинула новое обвинение

Ереван избрал агрессивный путь в регионе, подчеркнул Мевлют Чавушоглу.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал вероятность обострения отношений между Анкарой и Ереваном из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
При этом глава МИД Турции ответил на вопрос о том, "не приведет ли поддержка Азербайджана к дальнейшему ослаблению чувствительных отношений Турции с Арменией", передает Анадолу.
По словам Чавушоглу, если отношения с Арменией являются чувствительными, то основная причина заключается в том, что Ереван избрал агрессивный путь в регионе.
Он считает, что Армения неспособна проводить политику, которая могла бы быть привести к конструктивному и ответственному партнерству.
В то же время глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что следует различать агрессора и жертву.
"Поверхностные требования о немедленном прекращении боевых действий и обеспечении долгосрочного прекращения огня на этот раз не помогут. Если наши отношения с Арменией неопределенные, это не наш выбор. Конечно, если Армения предпочтет быть конструктивным и ответственным партнером в деле установления мира в регионе, Азербайджан от этого выиграет многое", - добавил Чавушоглу.
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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что военными действиями Азербайджана против Армении руководят 150 высокопоставленных турецких военных.
Он также отметил, что по сведениям армянских военных, в боевые действия вовлечены сирийские наемники и террористы, а также турецкие спецназовцы.
- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.