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В Минске на карте СНГ "отрезали" Крым надписью "Российская Федерация"

28 мая 2020, 16:40

На свежей карте Исполкома СНГ неизвестно - по умыслу ли, случайно ли - аннексированный Крым как бы "отрезается" от Украины.

СНГ
СНГ / УНИАН

На интерактивной карте, опубликованной на официальном сайте Исполнительного комитета Содружества независимых государств в случае наведения курсора на изображение Российской Федерации, собственно, надпись "Российская Федерация" закрывает изображение аннексированного весной 2014-го россиянами полуострова Крым.

Интересно, что если пользователь наведет курсор на изображение Украины, надпись "Украина" тоже скроет изображение аннексированного полуострова. Исполком СНГ территориально находится в Минске, а сайт имеет белорусское доменное имя

"Мастер-класс по белорусской дипломатии. Так чей Крым?", ‒ оперативно проеагировал в своем Telegram-канале политический эксперт Денис Гороховский.

К слову, Содружество независимых государств было создано 8 декабя 1991 года и в него вошли большинство стран, которые ране пребывали в составе СССР. Согласно уставу, эта международная организация призвана регулировать сотрудничество между ними.

Напомним, ранее популярное и известное издание Le Monde (Франция) опубликовала новую карту территории распространения пандемии китайского коронавируса Covid-19. Однако на ней аннексированный весной 2014-го россиянами полуостров Крым был обозначен как часть России.

После поднявшегося общественного резонанса карту оперативно исправили и Крым был показан уже как часть Украины.

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