"Мастер-класс по дипломатии": в Сети посмеялись над хитростью Беларуси в угоду России из-за Крыма

В Сети посмеялись над хитростью Беларуси на карте СНГ в угоду России/ УНИАН

На интерактивной карте, опубликованной на официальном сайте Исполнительного комитета Содружества независимых государств в случае наведения курсора на изображение Российской Федерации, собственно, надпись "Российская Федерация" закрывает изображение аннексированного весной 2014-го россиянами полуострова Крым.

"Мастер-класс по белорусской дипломатии. Так чей Крым?", ‒ оперативно проеагировал на карту в своем Telegram-канале политический эксперт Денис Гороховский.

Интересно, что если пользователь наведет курсор на изображение Украины, надпись "Украина" тоже скроет изображение аннексированного полуострова. Исполком СНГ территориально находится в Минске, а сайт имеет белорусское доменное имя.

К слову, Содружество независимых государств было создано 8 декабя 1991 года и в него вошли большинство стран, которые ране пребывали в составе СССР. Согласно уставу, эта международная организация призвана регулировать сотрудничество между ними.

Напомним, ранее популярное и известное издание Le Monde (Франция) опубликовала новую карту территории распространения пандемии китайского коронавируса Covid-19. Однако на ней аннексированный весной 2014-го россиянами полуостров Крым был обозначен как часть России.

После поднявшегося общественного резонанса карту оперативно исправили и Крым был показан уже как часть Украины.