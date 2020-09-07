Аншлюс Беларуси: экс-советник Путина объяснил, почему Кремль "слил" Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Reuters

Бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что российское руководство заинтересовано в отстранении от власти Александра Лукашенко.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, Путину выгодна отставка Лукашенко и новые выборы в Беларуси.

"В этом вопросе на короткий срок интересы белорусского общества совпадают с тактическими интересами Путина, потому что Путину Лукашенко в долгосрочной перспективе не нужен. Путин намучился с ним последние 20 лет. Он хотел бы, чтобы Лукашенко ушел, и в руководстве Беларуси были люди, которые были бы в гораздо большей степени склонны к осуществлению аншлюса, аннексии, создания новой степени союзного государства России и Беларуси", - заявил Илларионов.

По его словам, тактический союз Путина и Лукашенко очень короткий.

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"Как только Лукашенко уходит, Путин заинтересован в том, чтобы во главе Беларуси оказался прокремлевский, пропутинский человек. Подавляющее большинство граждан Беларуси в этом не заинтересованы, они заинтересованы в том, чтобы были проведены свободные выборы", - добавил Илларионов.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление Лукашенко в адрес Украины.

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В частности, в комментарии МИД о якобы влиянии Украины на акции протеста в Беларуси Лукашенко призвали не искать "врагов там, где их нет".