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Антирекорд в России: житель страны заразил коронавирусом 1500 человек

7 августа 2021, 23:38
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Человек, инфицированный даже самым опасным на данный момент Дельта-штаммом, может заразить 5-6 человек.

коронавирус
Мужчина стал суперраспространителем коронавирусной инфекции / Reuters

В России зафиксирован антирекордный случай заражения коронавирусом. Уникальность распространения инфекции заключается в том, что она передана множеству людей от одного лица.

Как пишет ТАСС со ссылкой на руководителя филиала научного центра "Вектор" Александра Семенова, один гражданин РФ заразил коронавирусом полторы тысячи своих соотечественников.

Местные ученые называют произошедшее суперсидингом (superseeding). В то же время, где именно случилось столь неприятное событие, не указывается.

"В России зафиксирован максимальный случай суперсидинга, когда один больной заразил сразу 1,5 тысячи человек", - отметил Семенов.

Между тем, статистика свидетельствует о том, что один пациент с коронавирусом может заразить от двух до трех человек. Если он болеет или является носителем штамма "Дельта", то заразиться, контактируя с таким больным, могут 5-6 человек.

Однако оказывается, в мире есть суперраспространители коронавирусной инфекции. При этом, эксперты утверждают, что доля, так называемых, массовых распространителей может достигать 80%. Речь идет о регионах, в которых люди не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

Напомним, накануне, 6 августа, стало известно, что на Тернопольщине зафиксирована первая в области смерть от Дельта-штамма. Всего количество инфицированных индийским штаммом коронавируса составляет 52 человека. Среди них - ребенок. Комментируя эту ситуацию, санврач области Оксана Чайчук подчеркнула, что все больные привезли инфекцию из-за границы. Некоторые контактировали с туристами.

новости России коронавирус Россия
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