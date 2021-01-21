Арест Навального: Европарламент пригрозил Путину жесткими санкциями

Еврларламент принял резолюцию по Навальному / Reuters

Европарламент в четверг, 21 января, принял резолюцию в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального. Резолюцию поддержал 581 евродепутат, против проголосовали 50, воздержались - 44.

Так, Совет ЕС призывают ввести санкции против российских олигархов, ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, пропагандистов в СМИ. Предлагается заморозить их активы в ЕС, запретить им поездки в ЕС и распространить санкции на их ближайших родственников.

Также предлагается остановить строительство Северный поток-2.

Также резолюция призывает власти РФ немедленно освободить Навального и осудил политически мотивированные репрессии, в том числе, с использованием системы правосудия. В резолюции действия России расценены как неуместные для члена Совета Европы и ОБСЕ. Она призывает европейские организации оценить, нарушила ли Россия взятые на себя обязательства.

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В резолюции содержится призыв к российским властям "прекратить преследования, запугивание, насилие и репрессии в отношении независимых и диссидентских голосов", положить конец "преобладающей безнаказанности, которая привела к гибели многих журналистов, активистов, правозащитников и оппозиционных политиков".

Европарламент считает, что "покушение на Навального и его арест по возвращении в Россию направлены на предотвращение дальнейшего разоблачения серьезной коррупции в режиме и являются частью системных усилий" в попытке заставить замолчать и устранить его и политическую оппозицию. Российское руководство, по мнению депутатов, таким образом стремится остаться у власти и лишает людей шансов на демократию и свободу.

Также от РФ требуют дать ОЗХО полную информацию о программе Новичок, "провести расследование и привлечь к ответственности виновных в преступлении" против Навального.

В резолюции содержится призыв пересмотреть российское законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях, гарантировать всем демократическим партиям равный доступ и равные шансы на предстоящих выборах в Госдуму.

Резолюция с призывом к Совету ЕС носит рекомендательный характер.

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