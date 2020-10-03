Армения не исключила возможности ввода миротворцев России в Нагорный Карабах

Россия является одной из стран-гарантов урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Официальный Ереван готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ вопрос возможности ввода российских миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС.
"Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ, - цитирует информагентство армянского премьера.
Армянский Telegram-канал Баграмян 26 утверждает, что ряд российских СМИ неверно процитировали заявление Пашиняна – он говорил не о готовности ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах, а о возможности обсуждения таких вопросов в рамках Минской группы ОБСЕ.
Далее авторы ресурса приводят диалог Пашиняна с журналистом.
"Журналист спрашивает: "Вы бы хотели видеть российских миротворцев, например, в Нагорном Карабахе?" Ответ Пашиняна: "Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте, в рамках Минской группы ОБСЕ", - отмечается в сообщении.
Также авторы Баграмян 26 уверяют, что Нагорный Карабах – это единственная зона конфликта на постсоветском пространстве, где никогда не было миротворцев.Читайте такжеВойна за Нагорный Карабах: Пашинян резко ответил на обвинения Алиева
Конфликт в Нагорном Карабахе
- В воскресенье утром, 27 сентября, произошло обострение вооруженного конфликта Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в ракетных ударах по мирным гражданским объектам. В Баку заявили о провокации Армении и объявили военную операцию.
- В МИД Азербайджана назвали действия Баку результатом провокационных заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Карабаху и срыва ряда мирных договоренностей.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нагорно-карабахский конфликт нужно урегулировать в ближайшее время. Международное сообщество уже 30 лет не может решить проблему вооруженного противостояния Еревана и Баку.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван готов пойти на мирные переговоры. Компромисс возможен только в случае прекращения военной операции Азербайджана в зоне НКР.