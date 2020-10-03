Армения не исключила возможности ввода миротворцев России в Нагорный Карабах

Пашинян готов обсуждать такие вопросы, как ввод миротворцев России в Нагорный Карабах/ Reuters

Официальный Ереван готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ вопрос возможности ввода российских миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

"Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ, - цитирует информагентство армянского премьера.

Армянский Telegram-канал Баграмян 26 утверждает, что ряд российских СМИ неверно процитировали заявление Пашиняна – он говорил не о готовности ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах, а о возможности обсуждения таких вопросов в рамках Минской группы ОБСЕ.

Далее авторы ресурса приводят диалог Пашиняна с журналистом.

"Журналист спрашивает: "Вы бы хотели видеть российских миротворцев, например, в Нагорном Карабахе?" Ответ Пашиняна: "Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте, в рамках Минской группы ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Также авторы Баграмян 26 уверяют, что Нагорный Карабах – это единственная зона конфликта на постсоветском пространстве, где никогда не было миротворцев.Читайте такжеВойна за Нагорный Карабах: Пашинян резко ответил на обвинения Алиева

Конфликт в Нагорном Карабахе