Армения готовится заключить военный союз с непризнанным Карабахом

Новости Армении - Страна собралась заключить военный союз с Карабахом / Reuters

Обострившийся конфликт в Нагорном Карабахе вынуждает Армению пойти на новый шаг: там рассматривают возможность союза с непризнанным регионом.

В частности, речь идет о совместных военно-политических проектах.

"В создавшейся ситуации активно обсуждаются наши возможные соразмерные действия параллельно развитию событий, в частности, заключение военно-политического союза с Арцахом", – сообщила глава правящей фракции "Мой шаг" парламента Армении Лилит Макунц в Facebook.

Ранее в Армении назвали главное условие для признания независимости Нагорного Карабаха. Армения примет военные меры в случае дальнейшей эскалации вооруженного противостояния, предупредил посол Армении в России Вардан Тоганян.

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