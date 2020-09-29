Армения готовится заключить военный союз с непризнанным Карабахом

Союз с Карабахом в Армении считают вынужденным шагом, на который их толкают действия Азербайджана.
Обострившийся конфликт в Нагорном Карабахе вынуждает Армению пойти на новый шаг: там рассматривают возможность союза с непризнанным регионом.
В частности, речь идет о совместных военно-политических проектах.
"В создавшейся ситуации активно обсуждаются наши возможные соразмерные действия параллельно развитию событий, в частности, заключение военно-политического союза с Арцахом", – сообщила глава правящей фракции "Мой шаг" парламента Армении Лилит Макунц в Facebook.
Ранее в Армении назвали главное условие для признания независимости Нагорного Карабаха. Армения примет военные меры в случае дальнейшей эскалации вооруженного противостояния, предупредил посол Армении в России Вардан Тоганян.
Конфликт в Нагорном Карабахе: последние новости
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.
- Эксперт объяснила, как действовать Украине по конфликту в Нагорном Карабахе. Призывы сторон к переговорам вряд ли изменят позицию Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.
- В Армении допустили помощь России в войне с Азербайджаном. В Ереване назвали Турцию третьей стороной конфликта.
Автор: Диана Беловодская