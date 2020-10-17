Армения и Азербайджан договорились об очередном перемирии

Режим прекращения огня должен начаться в полночь 18 октября.
Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня должен начаться в полночь 18 октября.
Об этом сообщили в министерствах иностранных дел Армении и Азербайджана.
Как заявили в Баку и Ереване решение о перемирии приняли следуя заявлению президентов Франции, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки и в соответствии с московским заявлением глав МИД от 10 октября.
Напомним, первое соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе было подписано главами МИД Армении и Азербайджана 10 октября. Переговоры между представителями Баку и Еревана проходили в Москве и длились более 11 часов.
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Однако достигнутого в Москве перемирие с самого его начала не придерживалась ни одна из сторон. Азербайджанские и армянские военные до сих пор продолжают боевые действия в Нагорном Карабахе.
Война за Нагорный Карабах – коротко о конфликте:
- Конфликт между Азербайджаном и Арменией за Карабах длится уже десятки лет.
- Война снова перешла в острую фазу утром 27 сентября – стороны обвинили друг друга в провокациях, ввели военное положение и продолжили участвовать в боях.
- В ночь на 10 октября Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Карабахе и согласились начать обмен пленными и убитыми. Перемирие начало действовать 10 октября в 12:00, но почти сразу было нарушено.