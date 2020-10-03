Армения и Азербайджан обратились к Украине по Нагорному Карабаху

Баку и Ереван видят конфликт по-разному, однако ожидают от Киева понимания.
Армения призывает Украину соблюдать нейтральную политическую позицию относительно конфликта в Нагорном Карабахе. В Баку благодарят Киев за поддержку и указывают на нарушение Ереваном международных правовых норм.
Об этом сообщает телеканал Украина 24.
Как заявил заместитель главы МИД Армении Шаварш Кочарян, в Ереване понимают, насколько сложными для Украины являются подобные темы, однако призывают не проводить параллели между территориальными проблемами Киева и ситуации в Нагорном Карабахе.
"Нагорный Карабах – единственное самоопределившееся государство постсоветского пространства. Он самоопределился в период существования СССР на тех же основаниях, что и Украина, Армения, Азербайджан. Референдум о независимости и выходе Карабаха из Советского Союза был проведен раньше, чем в Азербайджане", - сказал Кочарян.
Замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов высказал слова благодарности украинцам за поддержку Баку и обвинил Ереван в провокации конфликта.
Согласно позиции его государства, Армения своими инициативами срывает 30-летний процесс урегулирования конфронтации. Еще в 1993 году Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая зафиксировала факт принадлежности Нагорного Карабаха республике Азербайджан и требовала вывода с данной территории армянских войск. Но вопреки договоренностям и международным документам, Армения, наоборот, с годами усилила оккупацию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Читайте такжеЗеленский сделал заявление о позиции Украины по конфликту в Нагорном Карабахе
"Армения в эти годы значительно укрепила оккупацию территорий, возвела инженерные сооружения вдоль линии прекращения огня, внедрила вооруженные силы со своей территории на оккупированную территорию Азербайджана, осуществляет незаконные поселения на оккупированной территории", - подчеркнул Азимов.
Позиция Украины по Нагорному Карабаху
- Обострение конфликта Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокационных обстрелах, после чего в Баку заявили о старте контрнаступательной военной операции.
- Украина на официальном уровне призвала Баку и Ереван прекратить вооруженное столкновение и сесть за стол переговоров.
- Нардеп от фракции Слуга народа Людмила Марченко заявила о готовности Украины оказать военную помощь Азербайджану в случае такой необходимости.
- Ее слова опроверг глава МИД Дмитрий Кулеба, призвавший парламентариев не делать опрометчивых заявлений.