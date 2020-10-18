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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в Карабахе

18 октября 2020, 07:24

Вначале о нарушении режима прекращения огня заявило МО Армении, под утро с обвинениями в адрес противника выступило МО Азербайджана.

Нагорный Карабах
В Нагорном Карабахе нарушено новое перемирие / Reuters

Новое перемирие в Нагорном Карабахе вступило в силу в полночь 18 октября (23.00 по киевскому времени 17 октября) – о нем стороны договорились накануне. Но глубокой ночью армянское Минобороны обвинило Баку в нарушении перемирия.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

По информации, после наступления перемирия НКР и Армения тут же рапортовали о спокойной обстановке на линии соприкосновения. Чуть позже пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Азербайджан в ночь на воскресенье нарушил режим прекращения огня. Азербайджан эту информацию не комментировал.

Под утро с обвинениями в нарушении перемирия выступило и Минобороны Азербайджана. По информации ведомства, ВС Армении грубо нарушили режим перемирия, подвергнув артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции в Карабахе.

О пострадавших ни одна из сторон не сообщила.

Между тем пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в эфире телеканала CNN Turk по поводу вступившего в силу перемирия заявила: "Целью Азербайджана является освобождение всех земель, и об этом неоднократно говорилось на уровне президента. Мы пойдем до конца, не может быть разговоров типа "несколько сел освобождено, остальное пусть останется". Целью этого гуманитарного перемирия является обмен пленными и телами погибших, это не конец войны. Перемирие ни в коем случае не должно комментироваться как прекращение освобождения наших земель".

Перемирие в Карабахе – о чем сообщалось ранее:

В ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Оно началось в 12 часов дня.

Уже спустя 10 минут режим прекращения огня в Нагорном Карабахе был нарушен. Об обстрелах сообщило и Минобороны Армении, и Минобороны Азербайджана.

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