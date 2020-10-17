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Армения нанесла ракетный удар по Гянджи: много жертв и пострадавших

17 октября 2020, 07:59

Для обстрела Гянджи Армения использовала оперативно-тактическую баллистическую ракету "Скад" (Р-17).

Нагорный Карабах
Армения нанесла ракетный удар по Гянджи / Reuters

Война за Карабах не утихает. Азербайджанская генпрокуратура заявила о гибели 12 мирных жителей в результате обстрела Гянджи со стороны Армении в ночь на субботу, 17 октября.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

В то же время помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем Twitter-аккаунте уточнил, чо среди погибших есть двое детей. Гаджиев отметил, что в результате "подлого нападения" Армении также пострадали 40 человек.

Азербайджанский политик добавил, что спасательные службы занимаются поиском выживших под обвалами разрушенных ракетными ударами домов.

Он рассказал, что для обстрела Гянджи Армения использовала оперативно-тактическую баллистическую ракету "Скад" (Р-17).

В то же время армия обороны НКР заявляет, что Степанакерт и Шуши рано утром подверглись ракетно-артиллерийскому удару.

Война за Нагорный Карабах – о чем сообщалось ранее:

  • 16 октября официальный Баку подверг критике заявление государственного секретаря США Майка Помпео о том, что Турция оказывает помощь Азербайджану в войне с Арменией в Нагорном Карабахе. Такая позиция Вашингтона не соответствует официальной позиции американских властей по нагорно-карабахскому конфликту.
  • 16 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе вооруженного конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе азербайджанские войска отвоевали три села в Ходжавендском районе.
  • 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает Нагорный Карабах территорией своей страны. Азербайджанская сторона ни при каких условиях не намерена идти на компромисс по вопросу территориальной целости государства и независимости непризнанной НКР.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.

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