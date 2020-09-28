Армения назвала Турцию реальной угрозой народам Южного Кавказа

Армения и Нагорный Карабах противостоят военному союзу Турции и Азербайджана - МИД/ Новости-Армения

Официальный Ереван обвинил Азербайджан в обострении конфликта в Нагорном Карабахе и выдвинул ряд претензий в адрес Турции, которая поддерживает Баку. В Армении считают, что Анкара вербует боевиков и отправляет их в Азербайджан.

Об этом говорится в заявлении армянского МИД, опубликованного информагентством Арменпресс.

Согласно позиции Еревана, Азербайджан последовательно нарушал достигнутые в 1994-1995 годах соглашения по Нагорному Карабаху и стал инициатором начала нового витка военных действий.

"Последним ярким выражением этого является то, что 25 сентября Азербайджан отклонил просьбу личного представителя Действующего председателя ОБСЕ провести мониторинг на линии соприкосновения, что наглядно показывает, что целью Азербайджана было скрыть свои планы начать войну", - считают в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Обвинив Баку в агрессии против Армении и Нагорного Карабаха, Ереван сделал акцент на том, что президент Азербайджана Алиев публично отказался от мирных переговоров, а Турция оказывает азербайджанской стороне всестороннюю поддержку.Читайте такжеКак Азербайджан и Армения начали битву за Нагорный Карабах

В Армении утверждают, что Турция занимается вербовкой боевиков и отправляет их в Азербайджан. При этом Анкара оказывает Баку политическую и информационную поддержку. Следовательно, в Ереване считают, что противостоят турецко-азербайджанскому военному союзу.

"Согласно достоверным источникам, Турция вербует иностранных боевиков-террористов и переправляет их в Азербайджан. В то же время Турция оказывает полную политическую и пропагандистскую поддержку Азербайджану на уровне самого высокого руководства…Этот геноцидальный турецко-азербайджанский союз представляет собой серьезную угрозу для народов региона", - добавили в МИД.Читайте такжеАрмения готова признать независимость Нагорного Карабаха

Напоследок в Ереване подчеркнули, что Армения и Нагорный Карабах намерены противостоять Азербайджану и Турции, вследствие чего представители Баку вынуждены будут вернуться к мирному переговорному процессу.

Конфликт в Нагорном Карабахе