Армения готова признать независимость Нагорного Карабаха

Пашинян / Фото: Sputnik Армения

Правительство республики Армении планирует рассмотреть вопрос признания официальным Ереваном независимости непризнанной республики Нагорный Карабах.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

По его словам, правительство готово предпринять такой шаг, который будет предварительно обсуждаться.

"Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий", - сказал Пашинян.

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