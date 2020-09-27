Армения готова признать независимость Нагорного Карабаха

Ереван рассматривает сценарии развития событий.
Правительство республики Армении планирует рассмотреть вопрос признания официальным Ереваном независимости непризнанной республики Нагорный Карабах.
Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, сообщает ТАСС.
По его словам, правительство готово предпринять такой шаг, который будет предварительно обсуждаться.
"Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий", - сказал Пашинян.
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Автор: Андрей Ганжа