"Армения никогда не увидит Карабах": Алиев сделал неожиданное заявление о перемирии

Баку и Ереван сядут за стол переговоров при поддержке Минской группы ОБСЕ, подчеркнул лидер Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о своем видении мирного решения конфликта в Нагорном Карабахе.
Как заявил он в интервью РБК, для мирного решения конфликта Баку и Ереван сядут за стол переговоров при поддержке Минской группы ОБСЕ.
Алиев подчеркнул, что азербайджанская сторона готова сделать это "уже завтра".
"Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит", — отметил он.
По словам азербайджанского лидера, главный фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что эти территории (Нагорный Карабах, - ред.) принадлежат Азербайджану.
"Что она [Армения] их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отбивать это военным путем", — добавил Алиев.
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Напомним, накануне Алиев заявил об освобождении еще 9 населенных пунктов в в ходе боев в Нагорном Карабахе.
Сегодня в полдень в Нагорном Карабахе вступило в силу соглашение о прекращении огня. Однако Армения и Азербайджан сразу после начала перемирия заявили об обстрелах.
- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.