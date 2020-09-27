Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе

Никола Пашинян просит личный состав войск явиться в военные комиссариаты / Reuters

Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои. Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.

Об этом сообщает ТАСС в Telegram.

"Прошу личный состав войск явиться в свои районные военные комиссариаты, во имя Родины, во имя победы", — заявил Никол Пашинян.

Кроме того, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

"Исходя из сложившейся ситуации, я объявил военное положение и мобилизацию всех мужчин старше 18 лет", - заявил Арутюнян, слова которого в воскресенье приводит пресс-служба главы НКР.

Отметим, в ходе боев вооруженные силы Азербайджана потеряли 2 вертолета и 14 беспилотных летательных аппаратов, а также бронетехнику, сообщает Министерство обороны Армении в Facebook.

По информации ведомства, азербайджанские подразделения атакуют на нескольких участках линии фронта, при этом используются авиация, дроны, бронетехника и артиллерия.

Боевые действия продолжаются.

Также размещено видео уничтожения азербайджанских танков:

Конфликт Армении и Азербайджана – о чем говорилось ранее:

27 сентября Азербайджан нанес удары по гражданским объектам Нагорного Карабаха. Омбудсмен непризнанной республики Нагорный Карабах Артак Бегларян сообщил журналистам о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха. По его словам, в Мартунинском районе погибли ребенок и женщина, ударам подверглись школы в Степанакерте.

20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения демонстрирует маневры, которые указывают на намерения Еревана начать большое военное противостояние в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Планы армянской стороны подтверждают данные азербайджанской разведки.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.