Армения опровергла захват Азербайджаном 6 сел в зоне карабахского конфликта

Армения опровергла заявление Азербаджана о захвате сел / Reuters

27 сентября вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои. Как заявили в пресс-службе Армии обороны непризнанной НКР, Азербайджан потерял в столкновениях 4 вертолета, 15 беспилотников, 10 танков и БМП.

Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik ближнее зарубежье.

"Пресс-служба Армии обороны непризнанной НКР сообщает, что Азербайджан потерял в столкновениях 4 вертолета, 15 беспилотников, 10 танков и БМП", - сказано в сообщении.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своих граждан с успешным контрнаступлением армии.

"Я уверен, оно положит конец оккупации!", - подчеркнул он.

Захват сел

Как сообщает Интерфакс, вооруженные силы Азербайджана в воскресенье в ходе операции в зоне карабахского конфликта взяли под контроль несколько сел на Физулинско-Джабраильском направлении. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Но в Ереване это заявление Баку о захвате 6 сел назвали провокацией. Министерство обороны Армении опровергло информацию Баку о захвате населенных пунктов азербайджанскими военными в ходе операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

"Сообщение министерства обороны Азербайджана о захвате шести населенных пунктов не соответствует действительности. Данное сообщение является информационной провокацией", - заявила журналистам пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, сообщает Интерфакс.

Обострение в Нагорном Карабахе - Армения и Азербайджан пошли совещаться

Кроме того, стало известно, что после обеда парламент Азербайджана созвал внеочередное заседание в связи с ситуацией в Карабахе, сообщает источник РИА Новости.

Также агентство сообщило, что "и премьер Армении созвал заседание совбеза из-за ситуации в Карабахе".

Война в Нагорном Карабахе – о чем говорилось ранее:

27 сентября Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.

Также в Ереване заявили, что истребители Су-30СМ ВВС Армении могут быть задействованы в зоне боевых действий на границе с Азербайджаном.

Кроме того, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

27 сентября Азербайджан нанес удары по гражданским объектам Нагорного Карабаха. Омбудсмен непризнанной республики Нагорный Карабах Артак Бегларян сообщил журналистам о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха. По его словам, в Мартунинском районе погибли ребенок и женщина, ударам подверглись школы в Степанакерте.

20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения демонстрирует маневры, которые указывают на намерения Еревана начать большое военное противостояние в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Планы армянской стороны подтверждают данные азербайджанской разведки.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.