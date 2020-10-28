Армения откровенно рассказала о военных планах по Нагорному Карабаху

Война за Нагорный Карабах - Армения похвасталась военными планами / Reuters

Война за Нагорный Карабах переходит в новую стадию: Армения объявила о масштабной контроперации по освобождению занятых Азербайджаном территорий Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол уже пообещал, что "нанесенный в нужный момент точный контрудар будет иметь эффект сокрушительного поражения врага".

Политик заверил, что у его страны хватит военного потенциала, чтобы отбросить противника.

При этом Пашинян заявил, что мировая общественность переходит на сторону Армении и все больше осуждает Азербайджан.

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