Армения откровенно рассказала о военных планах по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении заверил, что у его страны хватит военного потенциала, чтобы отбросить противника.
Война за Нагорный Карабах переходит в новую стадию: Армения объявила о масштабной контроперации по освобождению занятых Азербайджаном территорий Карабаха.
Премьер-министр Армении Никол уже пообещал, что "нанесенный в нужный момент точный контрудар будет иметь эффект сокрушительного поражения врага".
Политик заверил, что у его страны хватит военного потенциала, чтобы отбросить противника.
При этом Пашинян заявил, что мировая общественность переходит на сторону Армении и все больше осуждает Азербайджан.
Конфликт в Нагорном Карабахе: что было ранее
- Ранее Эрдоган запросил переговоры с Путиным по Карабаху. Стало известно, о чем договорились стороны. Это были уже вторые вторые телефонные переговоры лидеров России и Турции.
- Эксперт объяснил, почему Путин не поможет Армении в Нагорном Карабахе. У России есть формальный повод оказать Армении помощь в рамках договора ОДКБ, считает Игорь Яковенко.
- "Замороженный" конфликт Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха перешел в военную фазу с 27 сентября. Президент азербайджанского государства Ильхам Алиев утверждаел, что войска Баку к 25 октября захватили более 100 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
Автор: Диана Беловодская