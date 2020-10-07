Армения пытается изменить конфликт в Карабахе – Алиев

Армения хочет изменить конфликт в Карабахе, считает Ильхам Алиев / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения пытается сделать конфликт в Нагорном Карабахе 2020 интернациональным.

Армения пытается втянуть в войну за Карабах европейские государства и страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), рассказал Алиев в интервью Первому каналу, которое выпустили в эфире программы Время покажет.

По словам азербайджанского лидера, его страна против интернационализации конфликта.

"Армянская сторона пытается втянуть в это противостояние ОДКБ, безуспешно. Пытается втянуть европейские страны. И, по существу, пытается интернационализировать этот конфликт...", – заявил он.

Президент подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт не должен покидать пределы Азербайджана и Армении.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией не могут урегулировать на протяжении десятков лет.

Противостояние обострилось утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в провокациях, объявили военное положение и продолжили боевые действия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что Армения готова пойти на перемирие с Азербайджаном в районе Карабаха в случае, если Турция прекратит вмешиваться в конфликт, и азербайджанскую территорию покинут "иностранные боевики".

Армения является членом ОДКБ. Президент РФ Владимир Путин сказал, что Москва готова помогать Армении в рамках Организации, однако на армянской территории не ведутся боевые действия.

До этого РФ, США и Франция выпустили заявление, в котором призвали Азербайджан и Армению немедленно прекратить бои за Карабах.

Ильхам Алиев говорил, что его государство намерено решить проблему Карабаха, поскольку это азербайджанская территория.