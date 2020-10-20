"Армения сошла с ума": Алиев назвал главную победу Баку над Ереваном

Ильхам Алиев / president.az

Армения пыталась вернуть статус-кво по Нагорному Карабаху, что обернулось для нее полным фиаско, заявляет президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом он заявил в ходе обращения к народу, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

"Армения сошла с ума. Она пытается вернуть статус-кво по Карабаху. Статуса-кво уже не существует, мы его на поле битвы уничтожили, показав силу и правильно сделали. Мы ждали этого 30 лет. 10 лет назад сопредседатели МГ ОБСЕ заявили тогдашнему руководству Армении, что статус-кво неприемлем, что мы поддержали, возложив на это большие надежды. После этого результаты за столом переговоров вселили надежду. Но, оказывается, подлый враг нас и все мировое сообщество просто обманывал. Это в первую очередь является к международным посредникам проявлением неуважения", - сказал Алиев.

Он отметил, что в международных отношениях международное право грубо нарушается, в противном случае четыре резолюции Совбеза ООН были бы давно исполнены.

"27 лет мы ждали, когда же эти резолюции будут исполнены. Но в итоге они остались только лишь на бумаге. Почему? Потому что не было проявлено политической воли (международными организациями, – ред.). Не был определен механизм исполнения этих резолюций, в связи с чем, подлый враг посчитал, что отныне будет игнорировать и топтать международное право, совершая грязные поступки на наших землях. Мы заставили их исполнить эти резолюции", - добавил Алиев.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах