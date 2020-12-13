Армения выдвинула новые требования из-за обострения в Карабахе

Последние новости из Нагорного Карабаха вынудили Армению мобилизовать свой парламент, Минобороны и МИД.
Армения не только призвала Россию на помощь из-за обострения в Карабахе – но теперь еще и требует созвать внеочередное заседание армянского парламента.
Как сообщает пресс-служба президентского аппарата Армении, с таким требованием выступил глава страны Армен Саркисян.
После захвата села Хин-Тагер в Гадрутском районе парламентарии должны собраться на срочное совещание, чтобы выработать пути решения нового конфликта, заявил Саркисян.
Он также потребовал от Минобороны и армянского МИД незамедлительно развернуть информационную кампанию, чтобы информировать общественность о ситуации в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.). Эти ведомства также отвечают за защиту населенных пунктов и эффективное соблюдение перемирия в Карабахе.
Нагорный Карабах: последние новости
- Острая фаза конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября и завершилась подписанием Арменией, Азербайджаном и Россией заявления о прекращении огня 9 ноября.
- 3 декабря в Армении заявили, что войска Баку подошли к армянскому селу Тех и призвали передать данную территорию Азербайджану во исполнение договоренностей от 9 ноября.
- 8 декабря президент Армении Армен Саркисян обратился к главе РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в процессе демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. В Ереване опасались нового военного столкновения государств.
- Силы анклава НКР обвинили Азербайджан в попытке атаки на свой блокпост. Произошла перестрелка, в результате которой получили ранение три армянских военных.
- 12 декабря в НКР заявили об атаках войск Баку в направлении сел Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар) в Гадрутском районе.
Автор: Диана Беловодская