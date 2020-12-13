Армения выдвинула новые требования из-за обострения в Карабахе

Карабах новости - Глава Армении выдвинул требования из-за Хин-Тагера / GettyImages

Армения не только призвала Россию на помощь из-за обострения в Карабахе – но теперь еще и требует созвать внеочередное заседание армянского парламента.

Как сообщает пресс-служба президентского аппарата Армении, с таким требованием выступил глава страны Армен Саркисян.

После захвата села Хин-Тагер в Гадрутском районе парламентарии должны собраться на срочное совещание, чтобы выработать пути решения нового конфликта, заявил Саркисян.

Он также потребовал от Минобороны и армянского МИД незамедлительно развернуть информационную кампанию, чтобы информировать общественность о ситуации в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.). Эти ведомства также отвечают за защиту населенных пунктов и эффективное соблюдение перемирия в Карабахе.

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