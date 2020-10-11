"Армения должна смириться": Алиев назвал условия перемирия в Нагорном Карабахе

Соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе зависит от Армении - Алиев / president.az

Перемирие между Азербайджаном и Арменией в районе Нагорного Карабаха будет зависеть от признания Ереваном принадлежности Баку отвоеванных территорий и конструктивного подхода армянской стороны в рамках переговорного процесса.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК.

По словам азербайджанского главы государства, в зоне конфликта в Нагорном Карабахе за последние 30 лет не наблюдалось столь масштабного распространения боевых действий, поэтому режим прекращения огня зависит от позиции Армении.

В частности, политик утверждает, что в ночь и утром 11 октября его информировали о серьезном контрнаступлении армянских войск в районе Гадрута, Джебраильском районе и на северном направлении. Главным фактором перемирия должно стать признание Ереваном отвоеванных районов территориями Азербайджана.

"Поэтому главный фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что эти территории у нас, что она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отвоевать", - утверждает Алиев.Читайте такжеНезависимость Нагорного Карабаха: Пашинян сделал призыв

Помимо этого, полагает президент Азербайджана, Армения должна продемонстрировать конструктивный подход в ведении переговоров и отказаться от различных провокаций. Баку, в свою очередь, обязуется соблюдать все договоренности.

"Мы привержены своим заявлениям. Азербайджан — это та страна, которая всегда выполняла взятые на себя обязательства. Я всегда говорил, что наша подпись имеет такое же значение, как наше слово", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Конфликт в Нагорном Карабахе