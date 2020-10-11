"Армения должна смириться": Алиев назвал условия перемирия в Нагорном Карабахе

Армения пытается подорвать процесс переговоров и сделать ответственным за конфликт в Нагорном Карабахе Азербайджан, считает Ильхам Алиев.
Перемирие между Азербайджаном и Арменией в районе Нагорного Карабаха будет зависеть от признания Ереваном принадлежности Баку отвоеванных территорий и конструктивного подхода армянской стороны в рамках переговорного процесса.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК.
По словам азербайджанского главы государства, в зоне конфликта в Нагорном Карабахе за последние 30 лет не наблюдалось столь масштабного распространения боевых действий, поэтому режим прекращения огня зависит от позиции Армении.
В частности, политик утверждает, что в ночь и утром 11 октября его информировали о серьезном контрнаступлении армянских войск в районе Гадрута, Джебраильском районе и на северном направлении. Главным фактором перемирия должно стать признание Ереваном отвоеванных районов территориями Азербайджана.
"Поэтому главный фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что эти территории у нас, что она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отвоевать", - утверждает Алиев.Читайте такжеНезависимость Нагорного Карабаха: Пашинян сделал призыв
Помимо этого, полагает президент Азербайджана, Армения должна продемонстрировать конструктивный подход в ведении переговоров и отказаться от различных провокаций. Баку, в свою очередь, обязуется соблюдать все договоренности.
"Мы привержены своим заявлениям. Азербайджан — это та страна, которая всегда выполняла взятые на себя обязательства. Я всегда говорил, что наша подпись имеет такое же значение, как наше слово", - подчеркнул Ильхам Алиев.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха достигло острой фазы утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в ракетных ударах по районам непризнанной НКР, а в Баку заявили о провокации Армении и объявили о начале контрнаступательной операции.
- 1 октября страны-гаранты урегулирования конфликта – США, Россия и Франция – выступили с заявлением, в рамках которого призвали стороны немедленно прекратить огонь и перейти к переговорам.
- В ночь на 10 октября прошли переговоры в Москве, по итогам которых Баку и Ереван договорились о перемирии, которое, как утверждают в оборонных ведомствах двух государств, было сорвано спустя час после его начала.
- Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян заявил, что Нагорный Карабах обратится к Еревану с просьбой о признании независимости непризнанной республики в том случае, если Баку не будет соблюдать режим перемирия.