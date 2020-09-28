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Армению и Азербайджан зовут в Крым решать судьбу Нагорного Карабаха

28 сентября 2020, 15:25

Армения и Азербайджан должны сесть за стол переговоров, и лучше это сделать в Крыму, убежден депутат Госдумы России.

Нагорный Карабах
Судьбу Нагорного Карабаха могут решить в Крыму / Reuters

Площадкой для проведения переговоров между Арменией и Азербайджаном, которые воюют за Нагорный Карабах, может стать аннексированный Крым, заявил депутат российской Госдумы Руслан Бальбек.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам депутата, азербайджанская и армянская общины Крыма встревожены обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

Парламентарий отметил, что полуостров может стать примером того, как представители разных конфессий и культур могут жить мирно.

"Мы готовы предоставить площадку на полуострове и предлагаем официальным Баку и Еревану сесть за стол переговоров и решить проблему мирным путем", - сказал Бальбек.

Война за Нагорный Карабах – о чем говорилось ранее

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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