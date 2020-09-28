Армению и Азербайджан зовут в Крым решать судьбу Нагорного Карабаха

Армения и Азербайджан должны сесть за стол переговоров, и лучше это сделать в Крыму, убежден депутат Госдумы России.
Площадкой для проведения переговоров между Арменией и Азербайджаном, которые воюют за Нагорный Карабах, может стать аннексированный Крым, заявил депутат российской Госдумы Руслан Бальбек.
Об этом сообщает "РИА Новости".
По словам депутата, азербайджанская и армянская общины Крыма встревожены обострением ситуации в Нагорном Карабахе.
Парламентарий отметил, что полуостров может стать примером того, как представители разных конфессий и культур могут жить мирно.
"Мы готовы предоставить площадку на полуострове и предлагаем официальным Баку и Еревану сесть за стол переговоров и решить проблему мирным путем", - сказал Бальбек.
Война за Нагорный Карабах – о чем говорилось ранее
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.
- Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.
- Позже Азербайджан также принял решение с 28 сентября ввести военное положение на территории страны. В государстве будет действовать комендантский час.
- Россия провела переговоры с армянской стороной и призвала Баку и Ереван урегулировать конфликтную ситуацию.
- В НАТО призвали стороны договориться мирным путем. Также США обратились к Баку и Еревану. Вашингтон призвал стороны вернуться к переговорам в рамках группы ОБСЕ.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.