Армению и Азербайджан зовут в Крым решать судьбу Нагорного Карабаха

Судьбу Нагорного Карабаха могут решить в Крыму / Reuters

Площадкой для проведения переговоров между Арменией и Азербайджаном, которые воюют за Нагорный Карабах, может стать аннексированный Крым, заявил депутат российской Госдумы Руслан Бальбек.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам депутата, азербайджанская и армянская общины Крыма встревожены обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

Парламентарий отметил, что полуостров может стать примером того, как представители разных конфессий и культур могут жить мирно.

"Мы готовы предоставить площадку на полуострове и предлагаем официальным Баку и Еревану сесть за стол переговоров и решить проблему мирным путем", - сказал Бальбек.

Война за Нагорный Карабах – о чем говорилось ранее