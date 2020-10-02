Армия Армении приведена в состояние полной боевой готовности

Нагорный Карабах, армяне / photolure.am

Официальный Ереван принял решение о приведении Вооруженных сил республики Армения в состояние полное боевой готовности. Причиной тому является обострение ситуации в районе Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Армении.

В сообщении речь идет о том, что личный состав армянской армии пополняет военные подразделения, которые уже держат оборону.

"В военных частях развернуты пункты приема личного состава и техники, осуществляется процесс пополнения подразделений, которые заняли оборонительные районы", - подчеркивается в заявлении Минобороны республики.

Новость дополняется