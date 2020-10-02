Армия Армении приведена в состояние полной боевой готовности

Ситуация в районе Нагорного Карабаха становится все более сложной.
Официальный Ереван принял решение о приведении Вооруженных сил республики Армения в состояние полное боевой готовности. Причиной тому является обострение ситуации в районе Нагорного Карабаха.
Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Армении.
В сообщении речь идет о том, что личный состав армянской армии пополняет военные подразделения, которые уже держат оборону.
"В военных частях развернуты пункты приема личного состава и техники, осуществляется процесс пополнения подразделений, которые заняли оборонительные районы", - подчеркивается в заявлении Минобороны республики.
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Автор: Андрей Ганжа