Армия Армении вынужденно отступила в Нагорном Карабахе на двух направлениях

Войска Армении и Нагорного Карабаха продолжают контролировать ситуацию - Пашинян / Reuters

Армянские вооруженные силы вынуждены были совершить маневры по отступлению на северном и южном направлениях в Нагорном Карабахе. Азербайджанские войска изменили тактику ведения боя.

Об этом заявил глава правительства Армении Никол Пашинян в ходе своего обращения к нации в среду, 14 октября, сообщает информагентство Интерфакс.

"На северном и южном направлениях наши войска имели определенные отступления. Противник изменил тактику, диверсионными вылазками пытаясь создать хаос в нашем тылу", - утверждает Пашинян.

При этом он акцентировал внимание на том, что армянские и нагорно-карабахские вооруженные силы продолжают осуществлять полный контроль по всем направлениям линии фронта.Читайте также"Пусть благодарит Путина": Алиев обратился с призывом к Пашиняну

Глава непризнанной НКР Араик Арутюнян ранее заявлял, что азербайджанским военным удалось попасть в тыл территории Нагорного Карабаха.

Конфликт в Нагорном Карабахе