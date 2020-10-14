Армия Армении вынужденно отступила в Нагорном Карабахе на двух направлениях

Пашинян объявил об изменении тактики контрнаступления Азербайджана.
Армянские вооруженные силы вынуждены были совершить маневры по отступлению на северном и южном направлениях в Нагорном Карабахе. Азербайджанские войска изменили тактику ведения боя.
Об этом заявил глава правительства Армении Никол Пашинян в ходе своего обращения к нации в среду, 14 октября, сообщает информагентство Интерфакс.
"На северном и южном направлениях наши войска имели определенные отступления. Противник изменил тактику, диверсионными вылазками пытаясь создать хаос в нашем тылу", - утверждает Пашинян.
При этом он акцентировал внимание на том, что армянские и нагорно-карабахские вооруженные силы продолжают осуществлять полный контроль по всем направлениям линии фронта.Читайте также"Пусть благодарит Путина": Алиев обратился с призывом к Пашиняну
Глава непризнанной НКР Араик Арутюнян ранее заявлял, что азербайджанским военным удалось попасть в тыл территории Нагорного Карабаха.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой утром, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего Азербайджан начал контрнаступательную военную операцию.
- В Армении на фоне эскалации конфликта заговорили о начале предварительных переговоров о признании Ереваном независимости Нагорного Карабаха.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что Баку разорвет дипломатические отношения с любой страной, которая пойдет на подобный шаг.
- Турецкий президент Реджеп Эрдоган призвал США, Россию и Францию завершить переговоры по Нагорному Карабаху и вернуть данную территорию под контроль Азербайджана.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что в Нагорный Карабах нужно отправить "российских наблюдателей", которые могут быть размещены там с согласия Баку и Еревана.